Neonato vomita continuamente e dimagrisce: i medici scoprono la verità agghiacciante

La madre ha portato il suo piccolino in ospedale in condizioni critiche, il neonato vomitava e stava perdendo peso a vista d’occhio. Poi è arrivata la diagnosi choc, la verità inaspettata su cosa stava accadendo al piccolino.

E’ una storia terribile quanto accaduto a un povero neonato che è stato portato in ospedale poiché ha iniziato a stare male. La madre l’ha portato subito al pronto soccorso appena si è resa conto che il suo piccolino non riusciva a riprendersi, lì ha fatto la terribile scoperta.

La donna non avrebbe mai immaginato che la sua decisione avesse fatto così male al figlio, quando gliel’hanno detto non riusciva a crederci, eppure la scelta è stata sbagliata e altamente nociva per la salute del suo bambino.

Neonato in ospedale per perdita di peso e vomito, nutrito con latte di mandorla

Quando il piccolino è giunto in ospedale stava praticamente morendo di fame. L’episodio è avvenuto a Miami e a raccontarlo è stata la nutrizionista pediatrica Marina Chaparro. I medici non appena l’hanno visitato gli hanno diagnosticato la chetoacidosi diabetica, una patologia che potrebbe essere anche mortale. Dopo aver parlato con la madre hanno capito cosa era accaduto.

La donna ha spiegato al personale sanitario che stava nutrendo il suo piccolino esclusivamente con latte di mandorle. Il corpo del bambino stava scomponendo gli acidi grassi per produrre energia visto che la nutrizione non era adeguata. Così ha iniziato a perdere peso e vomitare. I dottori in un primo momento credevano che il bambino avesse il diabete di tipo 1, poi la madre ha spiegato la dieta che stava seguendo e sono intervenuti subito.

Il piccolo aveva bisogno di essere nutrito con il latte materno, chiaramente gli è stato somministrato quello artificiale e giorno dopo giorno è iniziato a stare molto meglio. La dottoressa Chaparro ha raccontato questa terribile storia dopo cinque anni per allertare sui rischi delle diete che si trovano online. Non bisogna mai fidarsi di ciò che si legge, ma sempre rivolgersi a uno specialista prima di prendere qualsiasi decisione.

La nutrizionista, inoltre, ha anche ribadito come il latte materno sia l’unica fonte di nutrizione per un bebè poiché ha tutti gli elementi nutritivi di cui necessita il piccolino. In alternativa, qualora la madre non avesse latte, c’è quello artificiale, che replica quella naturale. Negli anni sono state create formule molto ricche e complete che sostituiscono perfettamente il latte della madre.