Cerchi la migliore friggitrice ad aria del 2023? Questa ti stupirà, è la più venduta in assoluto

La friggitrice ad aria, che tu sia d’accordo o meno sul fatto che rappresenta un elettrodomestico indispensabile, che tu sia un suo estimatore oppure sei tra quelli che non si è certo strappato i capelli pur di averla quando è uscita sul mercato, forse poco importa: i numeri delle vendite e i prezzi non esorbitanti premiano decisamente le aziende che l’hanno prodotta e immessa sul mercato.

Attenzione però a non esagerare e a non “uscire fuori tema” con i concetti appartenenti al mondo delle tecniche culinarie. Friggere in forno è di per sè già un concetto fuori luogo. Perché direte voi? Perché anche se ti piace quello che stai facendo e sei fiero del tuo cibo dietetico, reso croccante dalla ventilazione e favorito, magari, dalla panatura presente sul prodotto, friggere vuol dire esattamente cucinare una materia prima in un grasso, animale o vegetale caldo.

Friggitrice ad aria, pro e contro: sei davvero sicuro che stai friggendo e non stai cuocendo in forno?

Tutte le altre “operazioni”, eseguite con elaborazioni culinarie differenti e diversi trattamenti della materia prima, e con strumenti che contemplano uso di aria calda, possono essere valide ai fini del sapore e delle proprietà nutrizionali, nonché del minore apporto calorico. Di fatto però non stai friggendo! Le consistenze sono le medesime, il colore può sembrare simile, il gusto ti convince, ma non stai friggendo!

In tal senso, senza nulla togliere alle friggitrici ad aria, altro non hai di fronte che qualcosa di molto ma molto simile a un forno. Se, allora, stai pensando di acquistare una friggitrice ad aria, ti starai chiedendo, gioco forza, quale sia la differenza tra friggitrici ad aria e forni a convezione. La risposta rapida è che una friggitrice ad aria è semplicemente un forno a convezione più piccolo con un nome accattivante.

Non c’è una vera frittura in corso all’interno di una friggitrice ad aria, perché una friggitrice ad aria cuoce il cibo tramite cottura a convezione. Quindi le friggitrici ad aria sono, in sostanza, forni a convezione, che ti piaccia o no è la pura verità. Ma ciò non significa che le due attrezzature siano esattamente la stessa cosa. Vediamo quali sono queste differenze.

Con la frittura vera e propria, il cibo viene immerso direttamente nell’olio bollente. L’olio avvolge completamente ogni centimetro del cibo, quindi diventa uniformemente croccante. Con la normale cottura al forno, il cibo diventa di sicuro meno croccante rispetto al passaggio totale in alio, perché la cottura al forno cuoce circondando il cibo con aria calda e l’aria non è un buon conduttore di calore come l’olio. Soprattutto ci sono meno grassi e di certo il gusto è simile, ma non può essere il medesimo. Ciò, ripetiamo non vuol dire che non sia buono.

La cottura a convezione introduce una ventola all’interno di un forno, consentendo all’aria calda di essere soffiata intorno e sopra il cibo. La forza dell’aria trasferisce così più calore alla superficie del cibo, che produce più croccantezza di un normale forno (ma comunque molto meno di una friggitrice vera e propria).

