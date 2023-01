Rinforza ossa, denti e capelli: l’ortaggio che non può mancare in tavola

Ossa, denti e capelli traggono grandi benefici dal consumo regolare di questo ortaggio: li rinforza davvero, provare per credere!

Con il passare degli anni, ma anche a causa dello stress o della singola predisposizione naturale, la salute di ossa, denti e capelli può risultare danneggiata. Come ogni altra parte del corpo, anch’essi sono fondamentali per il benessere e perciò vale la pena prendersene cura. Ovviamente, anche in questo caso, la prima cosa a cui fare attenzione è il cibo perché, si sa, la salute passa sempre prima dalla tavola!

Fin da piccoli, ci hanno detto e ripetuto che frutta, verdura e ortaggi hanno potere eccezionale sul buon funzionamento dell’organismo e che perciò bisogna consumarli con regolarità. Mettere in pratica tale buona abitudine non è sempre facile: presi da mille impegni quotidiani e dalla stanchezza, spesso non si ha tempo né voglia di cucinarli e si finisce sempre per mangiarne pochi.

In realtà, però, non è vero che per preparare piatti a base di verdure e ortaggi richiede sempre fatica, anzi: una semplice cottura al vapore è l’ideale per conservarne tutte le sostanze nutritive e renderli veri toccasana per la salute. E’ proprio ciò che accade con l’ortaggio di cui vogliamo parlarvi, vero alleato di ossa, denti e capelli. Consumarne in abbondanza almeno due o tre volte alla settimana si rivelerà un elisir di lunga vita per questi tre punti del corpo.

Questo ortaggio aiuta il benessere di ossa, denti e capelli: li rinforza come nessun altro

Con queste temperature particolarmente rigide, possiamo approfittare per dare spazio in tavola ad un ortaggio tipicamente invernale come il cavolfiore. Quest’ultimo è infatti ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo: contiene pochissime calorie, è ricco di sali minerali, vitamine, fibre e tanto altro! Pensate che possiede una quantità di vitamina C pari al 50-55% circa dell’apporto giornaliero raccomandato dai medici.

È ottimo quindi per contrastare i malanni di stagione (raffreddore, tosse, influenza) e anche per prevenire infiammazioni. Grazie all’alto contenuto di fibre, è un prezioso aiuto nelle diete ipocaloriche ed un ottimo rimedio contro la stitichezza. Essendo povero di zuccheri, è particolarmente indicato per i diabetici. E non è finita qui: nel cavolfiore sono presenti anche molto calcio, fosforo e magnesio, il che contribuisce a rinforzare ossa, denti e capelli. Una tale ricchezza di vitamine e sali minerali ovviamente favorisce anche il ringiovanimento della pelle.

Come detto in precedenza, la cottura al vapore è quella maggiormente adatta affinché il cavolfiore mantenga inalterate tutte le sue proprietà ed è preferibile che la cottura non superi i 5 minuti. Per un’ottima insalata ideale per una cena sana e nutriente, potete condire con olio, pinoli e aceto balsamico.