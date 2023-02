Beautiful, anticipazioni americane devastanti: il ritorno che nessuno si aspettava

Beautiful, anticipazioni americane: un ritorno shock potrebbe cambiare per sempre tutto; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Una trama ricca di intrecci, sorprese e colpi di scena. È questo il segreto del successo di Beautiful, la soap che è in grado di tenere incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo da ben 35 anni. Colpi di scena che lasciano il pubblico col fiato sospeso ed è proprio quello che accadrà prossimamente, nelle puntate in onda in America.

Come sappiamo, tra gli episodi americani e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni provenienti dagli USA, però, è possibile scoprire come se la stanno passando i Forrester e cosa sta accadendo nel dettaglio. Inutile dirlo: ci saranno dei risvolti clamorosi, in particolare per uno dei componenti della famosa famiglia di stilisti. Un ritorno sconvolgente cambierà per sempre tutto e sconvolgerà gli equilibri. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni, clamoroso colpo di scena: c’entra Thomas Forrester

Nelle puntate di Beautiful in onda attualmente in Italia, al centro della scena ci sono loro, Deacon Sharpe e Sheila Carter. Uniti dallo stesso obiettivo, quello di recuperare il rapporto con i rispettivi figli Hope e Finn, i due ‘villain’ della soap daranno filo da torcere al resto dei protagonisti della soap. Che ben presto, però, dovranno fare i conti con un altro, sconvolgente, ritorno dal passato.

Si tratta di Taylor Hayes, ex moglie di Ridge Forrester e mamma di Thomas e Steffy. La donna tornerà per stare vicina ai suoi figli, ma inevitabilmente si avvincerà molto anche al suo ex marito… Ne deriveranno colpi di scena inimmaginabili, ma a comportarsi nuovamente male sarà proprio lui, Thomas Forrester. Per spingere Ridge a tornare con la mamma Taylor, il giovane stilista attuerà un piano davvero diabolico: con un’app che modifica le voci sul cellulare, Thomas inscenerà una telefonata per incastrare Brooke.

Il ragazzo farà credere a Ridge che Brooke abbia chiamato i servizi sociali per segnalare Thomas e fare in modo che il piccolo Douglas non stia con lui. Una macchinazione ideata da Thomas, per allontanare i ‘Bridge’. Ci era anche riuscito, ma quando la verità viene a galla, per lui si mette malissimo.

Dopo un duro scontro, Ridge decide di cacciare il figlio dalla Forrester Creations! Nonostante il suo talento, Thomas sarà allontanato dall’azienda, per via dell’ennesimo errore (gravissimo) commesso. È finita qui? La risposta, chiaramente, è no. L’allontanamento di Thomas, infatti, porterà delle conseguenze negative in termini lavorativi: la collezione di Hope, senza le idee del giovane stilista, si rivelerà un disastro. Cosa si deciderà di fare, quindi?

Beautiful anticipazioni, Thomas torna alla Forrester Creations?

Le anticipazioni americane rivelano che Hope, delusa per i risultati della ‘Hope for the future’ chiederà in tutti i modi a Steffy di riassumere il fratello. La figlia di Ridge, però, si opporrà fermamente, ritenendo che l’errore del fratello, stavolta, meriti una punizione esemplare. A nulla sembreranno servire anche le preghiere di Thomas, che si recherà proprio dalla sorella a chiedere perdono…

Hope, infine, proporrà di far tornare Thomas alla Forrester ma di farlo lavorare in smart working. Proprio così, Thomas potrebbe dare ils uo contributo in azienda, ma da casa, in modo da non ‘infastidire’ nessuno con la sua presenza in ufficio. Sarà questa la scelta definitiva? L’ultima parola spetta a Ridge…