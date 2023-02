È questa la migliore marca di biscotti in commercio: la classifica di Altroconsumo è sorprendente

In commercio ci sono diverse marche di biscotti, ma qual è la migliore? Scopriamolo insieme secondo la classifica di Altroconsumo.

In tutte le case degli italiani non possono assolutamente mancare i biscotti. Questi ultimi sono ottimi per una deliziosa colazione da fare prima di iniziare la giornata, ma anche per uno spuntino nel pomeriggio, per dare un sapore diverso alla nostra giornata.

Sulla scelta della marca migliore molti si sono dibattuti, fino a quando non è stata stilata una classifica da parte di Altroconsumo. Certo, i gusti non possono essere messi in discussione, quindi ognuno li sceglie e acquista in base a ciò che piace, al prezzo (economico o meno) e a volte anche alla marca. Ma vediamo insieme, secondo questa classifica di cui parliamo, quali sono i migliori sul mercato che possono apportare solo benefici al nostro corpo.

I biscotti migliori secondo Altroconsumo: li conoscevi? Incredibilmente deliziosi!

Abbiamo detto che i biscotti solitamente non mancano mai nelle nostre case: buoni sia a colazione, sia da mangiare durante la giornata se ci vien fame. Ma sappiamo davvero quali sono i migliori per il nostro organismo? Per rispondere a questa domanda ci affidiamo alla classifica di Altroconsumo. Quest’ultimo ha preso in considerazione 124 diversi tipi di biscotti e ne ha analizzato le caratteristiche, cercando di capire quale fosse migliore. La prima cosa che ha analizzato sono state le caratteristiche nutrizionali, ovvero la presenza di fibre, vitamine, acqua e sali minerali; ha scartato invece quelle che potevano essere le caratteristiche nutrizionali ‘negative’ quindi il maggiore apporto di grassi saturi, zuccheri in eccesso, dannosi per il nostro organismo.

A questo ha poi aggiunto l’analisi degli ingredienti presenti all’interno dei biscotti, perchè sappiamo che non tutti risultano essere sani per il nostro organismo (ricordiamo l’olio di palma presente in tantissime ricette). Ed infine ha analizzato anche il rapporto qualità-prezzo, che forse è quello che interessa maggiormente agli acquirenti. Infine ha creato una classifica, che vedremo di seguito, nella quale sono state sommate tutte queste caratteristiche e ne sono state tratte le somme.

Secondo la classifica stilata da Altroconsumo i migliori biscotti sul mercato sono 5 e sono i seguenti: