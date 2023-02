Federico Fashion Style dopo il coming out, look super sexy: “Cubista di notte”

L’iconico Federico Fashion Style lascia i fan senza parole con un look super audace: dopo il coming out in tv, si è mostrato così.

Potrà piacere o no, ma una cosa è certa: Federico Fashion Style sa sempre come lasciare tutti di stucco. Lo ha sempre fatto da quando è diventato un personaggio televisivo a tutti gli effetti e, di conseguenza, uno dei volti social più conosciuti. La causa, sembra banale precisarlo, è da ricercare sicuramente nei suoi look eccentrici, ma di sicuro il ‘parrucchiere dei Vip’ sa bene come giocare le sue carte per restare impresso. Oltre all’innegabile talento come hair stylist, anche la sua capacità di sorprendere i fan è indiscutibile.

Lo ha dimostrato in varie occasioni, come quando ha partecipato da concorrente ad una delle più recenti edizioni di Ballando con le stelle, in cui si è rivelato un grande intrattenitore e perfettamente a suo agio su uno dei palchi più famosi della tv italiana. Non è un caso se, nonostante l’agenda fittissima di impegni lavorativi sparsi un po’ per tutto lo stivale, Federico Lauri è super richiesto in tv. Dopo Il Salone delle Meraviglie, programma di Real Time che lo ha reso famoso, è stato più volte protagonista in diverse trasmissioni. Oltre al già citato show del sabato sera di Rai Uno, ha anche fatto da giudice nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barbara D’Urso.

Senza dimenticare le interviste, tra cui la più eclatante è stata quella concessa poco più di una settimana fa a Verissimo. Dopo anni di insinuazioni da parte di molti telespettatori ed utenti social, il noto coiffeur ha finalmente confessato di essere omosessuale. Una verità taciuta per lungo tempo, per tutelare sua figlia Sophie Maelle, come ha spiegato lui stesso ai microfoni di Silvia Toffanin.

Intanto, a dispetto delle critiche e delle polemiche generate da questo coming out giunto troppo tardi secondo alcuni, Federico sembra aver aperto un nuovo capitolo della sua vita. Ora che si è liberato del fardello portato sulle spalle per anni, appare sereno e ancora più in forma di prima. Uno dei suoi ultimi look lo mostra in una versione super audace, l’avete visto?

Federico Fashion Style, il look lascia tutti senza fiato: come si è mostrato

Qualche giorno fa, sul suo seguitissimo account Instagram, Lauri si è fatto vedere con un outfit super griffato. Non che sia una novità per lui, visti i capi di alta moda a cui ci ha abituati, ma bisogna ammettere che questo total black in particolare ha scatenato l’approvazione di moltissimi. Nella didascalia alla galleria di foto, Federico ha scritto: “E’ sabato sera anche per me!”.

Stivali Prada e maglia trasparente Gucci, l’amatissimo parrucchiere ha catturato subito l’attenzione dei follower che non hanno esitato a lasciare tanti cuoricini sotto il post. Qualcuno ha sottolineato il tono particolarmente glamour del look: “Di notte cubista”, si legge fra i commenti.

Insomma, in quanto a style, Federico Fashion Style è sempre inimitabile!