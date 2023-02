Nomi femminili più belli secondo la scienza: c’è una tecnica per scoprirli

La scelta del nome da dare al nascituro è un momento importante che può essere fonte di gioia e condivisione unendo ancora di più la coppia, o rappresentare talvolta un motivo di piccole scaramucce tra i neo-genitori. Mamma e papà non sempre sono in perfetta sintonia per quanto concerne il nome da dare alla propria creatura, finendo per battibeccare.

Ma la soluzione l’ha offerta la scienza. Arriva infatti una tecnica infallibile per individuare il nome perfetto. Le risultanze di uno studio condotto da un team di esperti, hanno dimostrato che esistono nomi più belli di altri. Ma quali sono i parametri per comprendere quali lo siano?

La nascita di un figlio è una delle esperienze più intense dell’intera esistenza umana. Le emozioni travolgono i genitori sin dagli inizi, quando apprendono che il nascituro arriverà, cambiandogli la vita per sempre. Le coppie che attendono l’arrivo del piccolo o della piccola, si cimentano in attività volte all’accoglimento della creatura, si dilettano nello scegliere vestini, arredo, creme, pannolini e tutto ciò che occorrerà. Ma, tra le tante attività, quella che maggiormente è vissuta come un momento di grande entusiasmo è la scelta del nome.

Attenzione, non è sempre un momento prettamente idilliaco. Molte coppie si ritrovano spesso a battibeccare, infatti la mamma vorrebbe dare al proprio bimbo un nome, il papà un altro. Per ovviare a questa situazione, un gruppo di esperti ha messo a punto uno studio sulla maggiore o minore gradevolezza di alcuni nomi. I risultati hanno condotto ad una certezza, alcuni sono nettamente più belli di altri, ma perché? E quali sono i criteri utilizzati dai professionisti?

La lista dei nomi maschili più belli secondo la scienza

Un team di professionisti dell‘Università di Birmingham, nel Regno Unito, ha condotto uno studio per comprendere quali siano i nomi con un alto livello di gradevolezza. I risultati sono stati univoci e chiari: esistono per la scienza nomi più belli di altri. Bodo Winter, professore associato di Linguistica cognitiva, ha capitanato l’esperimento sociale, tenendo in considerazione in prima battuta “influenze culturali, genere e storia”.

“I nomi che hanno raggiunto le posizioni più elevate provocavano le emozioni più positive quando pronunciati ad alta voce, e quindi sono probabilmente quelli che suonano meglio all’orecchio umano”: ha spiegato il Dottor Winter. Tra quelli maschili troviamo: Matteo, Giuliano, Guglielmo, Isaia, Leone, Levi, Giuseppe, Teo, Isacco e Samuele.

E quelli per le bimbe? Ecco i nomi più gradevoli per le femminucce

Un dato particolarmente significativo è che tra i nomi più belli , sia maschili che femminili, ci sono quelli di alcuni tra i profeti più conosciuti della religione cattolica. In prima posizione c’è Sofia, nome portato dalla santa, morta dal dolore per la perdite delle figlie. In seconda posizione c’è Zoe, significa “vita” ed anche in questo caso c’è il rinvio alla religione cattolica. Segue poi Elli, Eleonora (nome portato da una martire). Bellissimi anche Emilia, Penelope, Lucia, Noemi.

Ora che la scienza si è pronunciata i genitori possono tirare un respiro di sollievo ed affidarsi tranquillamente agli esperti. Se, in passato la scelta del nome era semplice, poiché in Italia si tendeva a tramandare i nomi dei nonni al bimbo, oggi che la tradizione è divenuta obsoleta insorgono delle scaramucce. Ma con questo studio sarà tutto più semplice.