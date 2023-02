Ringiovanisce senza usare la chirurgia plastica: le foto sconvolgono il web

Bryan Johnson è l’uomo più chiacchierato del momento. Ma perché è sulla bocca di tutti?

La sua storia è diventata virale facendo letteralmente il giro del mondo. Il protagonista è un imprenditore americano che ha deciso di “tornare diciottenne”. Per assicurarsi un aspetto da giovanissimo, spende cifre letteralmente stratosferiche.

Il 45enne attraverso un piano alimentare studiato, cure specifiche anti età e grazie ad un allenamento costante ha già ottenuto i primi risultati. Il costo di questi trattamenti è tutt’altro che esiguo. Per questo la notizia della sua insolita impresa anti invecchiamento ha sollevato polemiche. Alcuni utenti sul web hanno commentato la vicenda, chiedendosi se la sua fosse una “scelta intelligente” dato che l’imprenditore, per rallentare l’invecchiamento, non si sta godendo a pieno il presente.

L’imprenditore è sempre più giovane: ecco come fa

Il suo nome è Bryan Johnson ed è un magnate americano divenuto famoso in pochi giorni. La sua storia ha catalizzato l’attenzione di milioni di persone, sollevando polemiche e curiosità. L’uomo si è sottoposto come “cavia” ad un progetto messo a punto da un team di medici specializzati, lo scopo dello studio è quello di comprendere se l’invecchiamento possa essere contrastato efficacemente con uno stile di vita ferreo.

Il magnate si è sottoposto volentieri all’esperimento, poiché il suo sogno è quello di riacquistare la giovinezza. Per riuscirci spende milioni e milioni di dollari all’anno, attingendo dal suo colossale patrimonio. L’imprenditore che evidentemente non si rassegna all’inevitabile scorrere del tempo, ha deciso di impiegare gran parte delle sue risorse economiche per riprogettare il suo organismo e riacquisire l’aspetto di quando aveva 18 anni.

L’uomo si sottopone ogni giorno a cure estenuanti ma i primi risultati sono arrivati. Bryan Johnson segue un ferreo protocollo, svolge dei rigidi allenamenti e viene costantemente monitorato dai medici. Il progetto di cui è la cavia è definito “BluePrint”, ed è nato nel corso del lockdown, quando Johnson è stato vittima di una forte depressione, tanto da indurlo a pensare al suicidio.

Come fa il magnate ad essere in forma come 18enne?

Oliver Zollman, medico rigenerativo, segue il magnate con la sua squadra di professionisti e non lo lascia mai solo. Le prime risultanze dello studio hanno confermato che il suo corpo dimostra ben 5 anni in meno, il suo cuore 37 anni, la sua pelle 28, i polmoni 18. Johnson come accennato, si sottopone a rigidi allenamenti, assume integratori e segue una dieta vegana. Inoltre si accerta che il suo grasso corporeo non superi il 6%.

La vita del magnate americano scorre dunque segnata da controlli e cure costanti, tante e diverse sono state le reazioni. Qualcuno con sincero candore ha ammesso che, se avesse le sue stesse disponibilità economiche, farebbe lo stesso. Altri invece si sono detti contrari, di fatto l’imprenditore per assicurarsi un futuro da vivere come un “giovane” sta trascorrendo un presente poco sereno, a causa dei continui accertamenti medici a cui viene sottoposto. La sua storia per questo sta tenendo banco nel mondo del gossip da giorni e la curiosità nei confronti di Bryan Johnson è sempre più alta. L’interrogativo che si pongono in molti è il seguente: “Ne vale davvero la pena?”.