Buongiorno Mamma 2, quando torna su Canale 5: data di uscita e anticipazioni

Quando torna su Canale 5 Buongiorno Mamma 2: scopriamo la data di uscita della fiction Mediaset e le prime ed imperdibili anticipazioni.

Carissimi amanti delle serie tv e, soprattutto, di quelle Mediaset, reggetevi forte perché è in arrivo una notizia che vi farà saltare di gioia: sta per cominciare Buongiorno mamma 2! A distanza di poco meno di un anno dalla messa in onda della sua prima stagione, la fiction campione d’incassi con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e tantissimi altri straordinari attori, sta per ritornare con dei nuovi ed imperdibili episodi.

Non solo Viola come il mare, ma tra le fiction televisive che il pubblico di Canale 5 aspettava da tempo c’è anche la seconda stagione di Buongiorno mamma. Se anche voi, però, non vedete l’ora di saperne di più, vi consigliamo vivamente di continuare a leggere il nostro articolo. Di seguito, non solo vi sveleremo la data di uscita della prima puntata, ma faremo luce sulle sue prime anticipazioni e, addirittura, faremo un breve recall del finale scorso.

Quando torna Buongiorno Mamma 2 su Canale 5 e cosa accadrà in questa stagione

Non prendete impegni per i prossimi giorni perché Buongiorno Mamma 2 sta ritornando! La programmazione Mediaset, infatti, fa sapere che l’amata fiction di Canale 5 sarà nuovamente in onda verso la prima metà di questo mese. Ed esattamente dal 15 febbraio prossimo per circa sei mercoledì consecutivi. Tra poco più di due settimane, quindi, Raoul Bova vestirà nuovamente i panni di Guido, pronto ad intrattenere il suo pubblico con nuove ed avvincenti storie.

A questo punto, sappiamo già cosa vi starete chiedendo: cosa accadrà nelle prossime puntate? Da quanto fanno sapere le prime anticipazioni, sembrerebbe che la narrazione di questa seconda stagione cominci col ritrovamento di un oggetto misterioso, che potrebbe fare luce sulle condizioni in cui riversa la giovane Anna da troppo tempo. Cosa ha causato l’incidente che ha spinto la donna a vivere in uno stato di coma perenne? Al momento, non ci è dato saperlo, ma siamo certi che mai come stavolta ne vedremo sicuramente delle belle. Ad arricchire la trama, poi, ci saranno tanti nuovi ingressi, ma anche una maggiore attenzione a quei personaggi che abbiamo avuto già modo di conoscere nel corso della prima stagione. Infine, grandissimo colpo di scena per Guido: a causa di un evento fortuito, il buon Borghi potrebbe seriamente finire in carcere.

Come eravamo rimasti

In attesa di gustarci i prossimi episodi, però, sarebbe opportuno fare un breve rewind della scorsa stagione e rinfrescarvi la memoria su com’è andata a finire. D’altra parte, è trascorso quasi un anno dalla messa in onda dell’ultima in onda, può capitare che qualcosa sia sfuggito.

Buongiorno Mamma si è concluso con una scoperta davvero sconcertante: Sole non è figlia legittima di Guido ed Anna! Continuando le ricerche sulla morte di sua madre, infatti, Agata viene a sapere che il buon Baldi ha adottato – insieme a sua moglie – la piccola subito dopo la sua nascita perché figlia di Maurizia, all’epoca sotto effetto di stupefacenti ed impossibilitata a svolgere il suo ruolo di mamma. Quella che, quindi, fino a quel momento le sembrava una sconosciuta o, addirittura, una ‘minaccia’, altro non è, invece, che sua sorella minore. Fate molta attenzione, però: perché i colpi di scena non sono affatto finiti qui.

Spinta da una voglia di giustizia, Agata non solo scopre che il padre di sua sorella è proprio il vicequestore Colaprico, ma viene anche a sapere che è stato proprio quest’ultimo ad incontrare sua madre prima dell’incendio. E, quindi, della sua morte. Una scoperta shock, che porta alla scarcerazione di Guido, precedentemente accusato di omicidio. Infine, ultimo colpo di scena: finalmente viene svelato il motivo del coma di Anna. Poco dopo la notizia della sua morte, Maurizia bussa alla porta della famiglia Baldi. E così la moglie di Guido, fortemente scossa dalla visione, si addormenta per sempre.