È questa la piscina più profonda al mondo: le attività da fare sono infinite

Conosci la piscina più profonda al mondo? Sarai davvero sorpreso di sapere dove si trova e soprattutto conoscere le attività da fare.

Il desiderio di tutti, nella propria vita, è quello di poter compiere quanti più viaggi possibili. Che siano nel Paese natìo o in giro per il mondo, le esperienze da fare sono davvero tantissime.

C’è chi, almeno una volta nella vita, vorrebbe guardare da vicino l’Aurora Boreale e non più solo attraverso foto di Instagram, chi vorrebbe svegliarsi guardando gli elefanti che giocano insieme o i leoni che dormono beati nella savana, e chi vorrebbe nuotare in una gabbia con gli squali. Le esperienze da voler fare sono davvero tantissime, ma sapete una davvero meravigliosa da compiere? Quella di trascorrere qualche ora nella piscina più profonda del mondo. Siete curiosi di sapere dove si trova? È davvero incredibile!

La piscina più profonda al mondo è in questo Paese: non puoi farti scappare l’occasione di andarci!

Abbiamo detto che le attività da fare in giro per il mondo sono davvero tantissime e tutte molto entusiasmanti. Una che possiamo sicuramente intraprendere è quella di poter entrare nella piscina più grande e profonda del mondo; per chi soffre d’ansia o di claustrofobia non è molto consigliata. È una piscina profonda circa 60 metri, all’interno della quale potrebbero circolare tranquillamente 16 balene. Ovviamente, pur essendo così profonda, potete scegliere i metri in cui volete nuotare (6, 12, 60).

La piscina in questione è così profonda e piena di attività da fare che viene paragonata al ‘sottosopra’ di Stranger Things (chi ha visto la serie tv sa il riferimento e la paura ad attraversarlo). Insomma, quest’esperienza può essere compiuta sia dai professionisti che da chi è alle prime armi. Ovviamente, ci sono delle regole ben precise da rispettare. Ad esempio, la possibilità di stare all’interno di questa piscina è di circa un’ora per persona. Sarete dotate di una tuta, delle pinne, una maschera e una bombola di ossigeno.

All’interno di quest’ultima, quando scenderete nella profondità dell’abisso, troverete diverse e simpatiche attività da compiere. Ad esempio potrete tranquillamente sedervi su un water portatile o giocare a biliardo con una persona a voi simpatica (noterete che la palline sono davvero leggere). Ancora potrete giocare a scacchi, sedendovi comodamente sulla sedia davanti ad un tavolino. O ancora fare una foto in un auto d’epoca, posta all’interno di questa piscina.

Sicuramente dopo tutte queste informazioni allettanti vi starete chiedendo il nome della piscina e il luogo in cui si trova. Ebbene, vi accontentiamo dicendovi che si tratta del “Deep dive Dubai” e, come si evince dal nome stesso, si trova a Dubai. È un’esperienza davvero suggestiva e obbligatoria da fare se ci si ritrova in un viaggio in questa bellissima città.