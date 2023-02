Influenza intestinale, dopo l’Australiana attesa la nuova epidemia: sintomi poco comuni

In arrivo una nuova epidemia questa volta si tratta d’influenza intestinale: si potrà riconoscere anche da questi sintomo poco comuni.

Non sembra esserci pace quest’anno dal punto di vista delle epidemie stagionali. Dopo un’ondata incredibile di influenza Australiana che fino ad ora ha messo a letto tantissimi adulti e bambini, ecco in arrivo l’influenza intestinale, come a dire: al peggio non c’è mai limite.

Nonostante l’inverno sia partito con nettissimo ritardo, viste le temperature ben oltre le medie registrate fino a dicembre, le influenze stagionali non hanno di certo ritardato la loro comparsa anzi mai come quest’anno, anche a causa della fine delle restrizioni per il Covid e il non dover portare più la mascherina, l’influenza ha colpito in modo forte e prepotente. Come se non bastasse, i sintomi di questa variante Australiana sono ben peggiori dei soliti provocati da una semplice influenza.

In arrivo una nuova epidemia d’influenza gastrointestinale: come riconoscerla

Anche se al momento il peggio sembra essere passato, sono ancora in tantissimi a stare male a causa dell’influenza Australiana e di certo questa ondata di fretto che sta colpendo la nostra penisola non aiuta a stare meglio. Purtroppo però, le brutte notizie non sembrano destinate a finire e gli esperti sono certi che ci sia in arrivo una nuova epidemia, ma questa volta sarà l’influenza intestinale, meglio nota come gastroenterite, che colpisce indistintamente adulti e bambini.

A differenza della classica influenza che è causata principalmente da virus, la gastroenterite può essere provocata da forme virali, batteri e parassiti. Quelli più noti e che in genere sono i principali responsabili di questo fenomeno sono i Rotavirus (per questo patogeno esiste un vaccino da fare in 2-3 dosi nel primo anno di vita), Adenovirus, Astrovirus, Norovirus. Rispetto alla classica influenza che colpisce principalmente le vie respiratorie, quella intestina attacca stomaco e piccolo e grosso intestino.

I sintomi più comuni sono ovviamente nausea, vomito, diarrea, dolori muscolari e spossatezza che nel giro di 2-3 giorni vanno via da soli. Ma ci sono anche altri sintomi, meno comuni, ma da non sottovalutare come mal di gola, mal di testa e dolori diffusi in tutto il corpo. Purtroppo riesce a contagiare molto rapidamente ancor prima che si manifestano i sintomi ed in genere nel giro di 24-48 ore si inizieranno a vedere le prime avvisaglie. La diagnosi è basata principalmente sui sintomi manifestati e per cercare di alleviare i fastidi si possono assumere, sempre dopo consigli medico, farmaci per bloccare vomito e diarrea. Importantissimo sarà riposare il più possibile e reintegrare lentamente i liquidi persi anche assumendo fermenti lattici e sali minerali.

Fortunatamente il decorso è abbastanza veloce e nel giro di pochi giorni si tornerà in forma.