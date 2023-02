Posticipare la sveglia fa malissimo, la scoperta scientifica: dovremmo smettere tutti di farlo

Nessuno dovrebbe più posticipare la sveglia: la scoperta scientifica ci costringe a cambiare le nostre vecchie abitudini!

Siamo in molti a farlo, bisogna ammetterlo. Quando alle prime luci del mattino la sveglia suona e ci ricorda che la nostra giornata sta per iniziare, nessuno di noi vorrebbe che questo fatidico momento arrivasse. Soprattutto durante la stagione invernale quando il freddo fuori incombe e noi siamo invece sotto le nostre calde coperte.

Il risveglio diventa di lì a poco davvero traumatico. Ci concediamo qualche secondo in più che poi diventa addirittura qualche minuto e se dovessimo nuovamente cadere in un sonno profondo potremmo addirittura dormire per un altro paio d’ore. L’idea è quella di svegliarci più ‘riposati’ dopo. Ma a quanto pare amici, abbiamo sempre perseverato nell’errore. Rimandare la sveglia e posticipare il nostro risveglio fa malissimo: ce lo dice la scienza!

Posticipare la sveglia al mattino fa malissimo: cosa dice la scienza

Rimandare la sveglia anche di un solo istante secondo quanto evidenziato dalla ricerca scientifica equivarrebbe ad iniziare la giornata praticamente con il piede sbagliato. Il risveglio mattutino è per tutti un po’ traumatico ma c’è chi per evitare questo o almeno pensando di evitarlo, si rifugia ancora un po’ sotto quelle comode e calde coperte attendendo la sveglia successiva.

Ebbene, una ricerca scientifica sottolinea quanto questo sia tremendamente sbagliato. A riportare l’analisi condotta e le tesi che avvalorano la veridicità della scoperta è stata l’Università di Notre Dame. Attraverso delle indagini condotte su 450 adulti, è emerso che ben il 57% degli esaminati era solito posticipare il risveglio mattutino ed è stato evidenziato quanto questi fossero effettivamente meno attivi durante il giorno rispetto a chi invece, a partire dal primo canto del gallo non esita un minuto ad uscire da sotto le coperte! Ma cosa hanno evidenziato gli studiosi con la loro ricerca? Cosa succede nel momento in cui ritardiamo la nostra sveglia mattutina?

Gli effetti sono deleteri

La ricerca condotta dai ricercatori dell’Università di Notre Dame, nell’Indiana, ha evidenziato cosa succede realmente nel momento in cui posticipiamo il risveglio. Conseguenza diretta di questo gesto che a molti può apparire innocente è in primis l’alterazione dei cicli di sonno.

Questo vuol dire che se ogni ciclo di sonno notturno equivale a 90 minuti ed al mattino spegniamo la sveglia per guadagnare anche solamente 5 minuti in più sotto le lenzuola, non facciamo altro che andare incontro ad un nuovo ciclo di sonno profondo. Succede però che dopo quei fatidici 5 minuti siamo poi costretti ad alzarci non completando il nostro riposo e porteremo con noi tutto il giorno riserve di cortisolo che ci faranno sentire stanchi, nervosi, frustrati.

Ciò naturalmente incide in modo negativo anche sullo svolgimento delle attività quotidiane e rischia inoltre di compromettere il nostro lavoro in ufficio o addirittura può renderci distratti alla guida della nostra autovettura. Insomma, gli effetti sono deleteri. Pertanto, la cosa migliore da fare sarebbe quella di cominciare a cambiare necessariamente le proprie abitudini, dormire bene e svegliarsi al primo rintocco delle lancette!