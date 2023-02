Sonia Peronaci sbanca il web: “Formula magica per la serata perfetta”, tutti vogliono la ricetta

Conoscete Sonia Peronaci? Con una sua amatissima ricetta sbanca il web, finalmente avrete la formula magica per la serata perfetta.

Sonia Peronaci, per chi non la conoscesse, è una famosissima cuoca e conduttrice televisiva, creatrice del noto sito “Giallo zafferano”.

Grazie a lei sono presenti in rete diverse ricette gustosissime da poter riprodurre nella vita di tutti i giorni o nelle occasioni speciali. Si avvicina San Valentino e quale occasione migliore per poter preparare qualcosa di meraviglioso alla nostra dolce metà, stupendola e magari riempiendogli anche lo stomaco? Vediamo insieme qual è la formula magica che la nostra Peronaci ci dona per una serata davvero perfetta.

La serata perfetta la potrai ottenere in questo modo: la ricetta dei tuoi sogni pronta per San Valentino

San Valentino è il giorno dedicato agli innamorati, in cui si sente nell’aria l’amore più puro. Per questo motivo, in questo giorno speciale, entrambi i partner si preoccupano di regalare qualcosa di meraviglioso alla propria dolce metà Ciò che Sonia Peronaci ci propone sono dei Red velvet cupcake, che richiamano alla celebre torta (red velvet) conosciuta in tutto il mondo. La formula magica recita così “un intenso rosso per attirare l’attenzione, una fiamma candida e spumosa per renderli strepitosi, profumo di cioccolato per soggiogare le menti“.

Per realizzare questi incredibili cupcake abbiamo bisogno di:

60 gr di zucchero semolato 85 gr di burro (temperatura ambiente) 1 uovo 8 gr di cacao amaro 1 bacca di vaniglia 40 gr di yogurt bianco 60 gr di farina 00 2 gr di lievito chimico in polvere un pizzico di sale colorante alimentare rosso

Per la crema al burro meringata:

36 gr di acqua 125 gr di zucchero 60 gr di albumi 100 gr di burro bacca di vaniglia

Per la decorazione:

6 cuoricini di pasta di zucchero rossi diavolini rossi briciole di impasto

Iniziamo montando, insieme allo zucchero, in una ciotola capiente, il burro e i semi della bacca di vaniglia; aggiungiamo l’uovo e continuiamo a mescolare ottenendo un impasto liscio ed omogeneo. A questo punto aggiungiamo anche il colorante, lo yogurt, la farina, il cacao e il lievito e continuiamo a mescolare evitando che si formino i grumi. Per comodità possiamo mettere l’impasto in una sac a posce o utilizzare un cucchiaio, e riempiamo i pirottini con 2/3 dell’impasto. Inforniamo in forno statico, e precedentemente preriscaldato, a 180° per circa un quarto d’ora (consigliamo sempre di fare la prova dello stecchino per verificarne la cottura.

Quando saranno pronti sforniamo, lasciamoli raffreddare e con un coppapasta piccolo, di circa 2 cm, andiamo a togliere la parte interna del cupcake e metterla da parte, che ci servirà in seguito per la decorazione.

La farcitura e la decorazione

Iniziamo mettendo in una planetaria gli albumi e circa 3/4 dello zucchero, iniziando a montare a neve pian piano il tutto. In un pentolino invece aggiungiamo il resto dello zucchero all’acqua, facendolo sciogliere. Quando sarà completamente sciolto andiamo ad inserirlo all’interno della planetaria. In un’altra ciotola montiamo il burro con i semini di bacca di vaniglia; quando sarà completamente pronta, possiamo aggiungerla alla meringa precedentemente ottenuta, con una spatola e dei movimenti dall’alto verso il basso.

Prendiamo una sac a poche con il beccuccio a stella e riempiamola di crema; riempiamo poi il centro del muffin, fino all’estremità, formando una sorta di montagna. Sbricioliamo su di essa l’impasto messo precedentemente da parte e aggiungiamo gli zuccherini decorativi. Saranno una vera e propria delizia!