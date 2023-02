Cosa hanno in comune Marge Simpson, Spank e Doraemon? Non avresti mai potuto indovinare

Siamo cresciuti con i cartoni animati: chi di noi non custodisce gelosamente, seppur “figlio” di epoche diverse, ricordi straordinari di personaggi che hanno “colorato” e allietato la nostra infanzia?

Spank e Doraemon, da una parte, simboli dei cartoni giapponesi, e Marge Simpson, personaggio d’Oltreoceano dall’altra. Lo sai cosa hanno in comune i protagonisti di storie che abbiamo amato così tanto?

Dietro il personaggio di un cartone, indubbiamente, oltre alla tecnica di animazione e naturalmente ai disegni accurati, ci sono le storie, le trame, ma soprattutto la voce. L’arte di doppiatori che lavorano dietro le quinte, che fanno un lavoro per certi versi oscuro, ma a cui dobbiamo davvero tanto, forti di una preparazione straordinaria, di anni di gavetta.

Doraemon, Spank e Marge Simpson: lo sai cosa hanno in comune?

Avrete capito bene che i tre personaggi dei cartoni che abbiamo sopra citato, hanno in comune la voce della medesima doppiatrice: scopriamo chi è, dal momento che rappresenta anche un volto molto noto del nostro cinema, parte integrante di una saga che è storia.

Lei l’abbiamo conosciuta a metà anni 70, è entrata nei nostri cuori con un personaggio grottesco ma molto amato, accanto a un attore del cinema che rappresenta una pietra miliare della commedia italiana. Stiamo parlando di un’attrice che ha alle spalle una solida gavetta e una cultura sconfinata. Oltre che una voce straordinariamente versatile.

La voce dei cartoni che abbiamo più amato: ecco chi è

Si tratta di Liù Bosiso: il suo volto è familiare, era la prima attrice che ha interpretato Pina Fantozzi, la moglie di Paolo Villaggio, nei primissimi film diretti dall’intramontabile Luciano Salce. La Bosisio, decisamente imbruttita dai truccatori per interpretare il ruolo di una donna poco piacente ma totalmente devota allo sfortunato marito, nella realtà è sempre stata una bella donna.

Naturalmente oggi per lei, come per tutti, gli anni sono trascorsi inesorabili: cerchiamo di scoprire qualcosa in più della prima Pina Fantozzi, poi sostituita dall’altrettanto brava Milena Vukotic nel ruolo della moglie del Ragioniere più popolare della storia del nostro cinema.

Impossibile non ricordare quando allacciava le scarpe al marito, nel primo film, in ritardo colossale per arrivare in ufficio e costretto a prendere il mitico autobus al volo, oppure quando, nella vecchia stazione Ostiense di Roma, Fantozzi, di fronte all’atteggiamento del Conte Semenzara, era costretto a far finta di non conoscerla.

Ti ricordi di Liù Bosisio? Era la prima Pina Fantozzi

L’ex Pina Fantozzi, come dicevamo, possiede alle spalle una formazione culturale invidiabile. Nata Luigia Bosisio Mauri a Milano, Bosisio ha frequentato dal 1953 al 1955 l’Accademia d’Arte Drammatica nella sua città natale. Tra l’altro ha recitato sul palco con la compagnia di Luca Ronconi ed è stata attiva anche come cabarettista. Occasionalmente attiva nei film in ruoli di caratterista, è apparsa anche in ruoli televisivi dal 1956. Dal 1983 ha concentrato le sue attività sul palco e sul doppiaggio. La sua voce così dolce, così versatile, ha allietato pomeriggi tra le nostre mura domestiche.