Eleonora Daniele, confessione sulla figlia: “È una questione psicologica”

Eleonora Daniele ha vuotato il sacco. La splendida e talentuosa conduttrice ha rivelato quali sono i suoi progetti per il futuro e come riesce a far conciliare i suoi impegni di mamma con quelli di lavoro. Un’impresa che, come sanno tutte le mamme lavoratrici a volte può risultare essere molto complicata, difficile ed a tratti estenuanti.

La fortuna vuole però che le donne siano notoriamente multitasking e che riescano di gran lunga meglio degli uomini a barcamenarsi tra i mille impegni quotidiani.

Anche la conduttrice è solita affrontare le mille sfide quotidiane dividendosi tra la famiglia e la professione e di recente ha raccontato come fa a far quadrare tutto. La sue parole hanno fatto immediatamente il giro della rete. Cosa ha detto?

Eleonora Daniele, la conduttrice arriva con Storie di sera

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano. Ha mosso i primi passi in televisione come comparsa nel programma La sai l’ultima? ma il suo exploit è gunto prendendo parte al Grande Fratello ed immediatamente il pubblico del reality si è affezionato a lei. La consacrazione definitiva è arrivata quindi con la conduzione di Unomattina, ruolo che ricopre sino al 2011.

Le sue esperienze sul piccolo schermo sono state molteplici e tutte di grande successo. Oggi gode dell’affetto e della stima del pubblico. Ma quali sono i suoi progetti per il futuro? Lo ha svelato nel corso di una recente intervista rilasciata per il settimanale DiPiùTV. La conduttrice sta per partire con il suo nuovo programma, lunedì 6 febbraio infatti andrà in onda in seconda serata Storie di sera. Il programma racconter le vicende di cronaca e nasce sulla scia del grande successo di Storie Italiane. Eleonora ha svelato che si sente in gran forma e che la maternità le ha dato lo sprint per rendere meglio, anche sul lavoro.

Eleonora Daniele confessa: “È una questione psicologica”

Di strada ne ha fatta tanta ed oggi si sente più consapevole e pronta, anche perché la forza la a ttinge dalla sua piccola: come ha dichiarato nel corso dell’intervista infatti, avverte di aver fatto molti passi in avanti a partire dalla maternità. La conduttrice ha poi rivelato che essere diventata madre in età adulta, le ha donato nuova energia. Dichiara che è “una questione psicologica”, infatti ha spiegato di sentirsi più attiva ed energica proprio perchè sa che la bambina ha bisogno di lei.

Insomma per Eleonora è un periodo bellissimo, sul versante professionale le cose procedono a gonfie vele, su quello privato anche. Che sia serena lo si evince anche dal suo aspetto, Eleonora è radiosa, solare e sempre sorridente, segno evidente che sta vivendo un momento di grandi soddisfazioni.