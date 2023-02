Milly Carlucci, rivoluzione al Cantante mascherato: le ha fatte fuori, dura reazione

Vera e propria rivoluzione al Cantante mascherato: Milly Carlucci ha scelto di farle fuori, nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Se pensavate che la stagione televisiva fosse già terminata e che non ci sarebbero state ulteriori sorprese, vi sbagliavate di grosso. Ad arrivare sui nostri schermi, non ci sarà solo Buongiorno mamma 2, ma anche la quarta edizione de Il Cantante mascherato, al cui timone vi sarà sempre la mitica Milly Carlucci.

Anche per quest’anno, quindi, il famoso talent di Rai Uno è pronto a ritornare in onda con nuovi concorrenti e nuove maschere. Fate attenzione, però: sembrerebbe che la scelta di reclute inedite non sia affatto l’unica novità di questa edizione. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la padrona di casa abbia scelto di apportare una vera e propria rivoluzione all’interno dello show. Non sappiamo cosa abbia spinto la conduttrice a prendere una decisione del genere, ma possiamo garantirvi che un po’ tutti – di fronte ad una notizia del genere – sono rimasti senza parole.

Rivoluzione nel cast del Cantante Mascherato: la decisione shock di Milly Carlucci

Ispirato ad un talent show musicale americano, il programma di Rai Uno è stato tra le incredibili novità del palinsesto degli anni scorsi, rivelandosi completamente vincente sin da subito. Per la prima volta in assoluto, infatti, l’amata Carlucci non solo ha offerto la possibilità a famosi personaggi tv di mettere in pratica la loro passione per il canto, venendo poi giudicati da quattro giurati, ma ha anche spinto il suo pubblico ad indovinare chi si nascondesse dietro ad una determinata maschera. Insomma, si tratta di un programma in cui fa sicuramente da padrona la bravura e la professionalità di ciascun suo concorrente, ma dove non si può fare a meno di intravedere anche un piccolo alone di ‘mistero’.

Manca pochissimo alla quarta edizione de Il Cantante mascherato ma sappiate che – mai come quest’anno – Milly Carlucci ha scelto di rivoluzionare completamente il suo cast. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la conduttrice tv abbia voluto dire ‘addio’ a due sue giurate per dare il benvenuto a nuovi volti, altrettanto amati dal pubblico italiano. Guardate un po’ di chi parliamo:

Sì, proprio loro: Arisa e Caterina Balivo non saranno più nel cast de Il Cantante mascherato nei panni di giurate. Non sappiamo cosa abbia scaturito questa decisione, ma sembrerebbe proprio che la padrona sia irremovibile. D’altra parte, la conduttrice tv è riuscita a trovare due sostituti altrettanto amatissimi. Parliamo, infatti, di Christian De Sica ed Iva Zanicchi. L’amato attore romano e la famosissima cantante, quindi, si uniranno a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e saranno i portavoce di uno spettacolo unico ed imperdibile.

Il Cantante mascherato, tutte le novità di quest’anno

Il cambio di guardia, però, non è affatto l’unica modifica che Milly Carlucci ha scelto di apportare al talent di Rai Uno. Sembrerebbe, infatti, che la padrona di casa abbia scelto di rivedere un bel po’ di cose. Scopriamole insieme.

Tra le diverse novità svelate dalle diretta interessata, ce n’è una che ha stupito tutti. Se fino all’anno scorso, il programma andava in onda di venerdì sera, a partire da quest’anno intratterrà il pubblico di sabato sera. Avendo, quindi, la possibilità di aumentare la puntata di circa mezz’ora. Infine, in ciascun appuntamento settimanale, ci sarà un nuovo Vip che, nelle veste di ‘mascherato di una notte’, si presenterà sul palco e si esibirà sulle note di qualche storica e famosa canzone.

A questo punto, non ci resta che svelarvi la data di inizio. A quanto pare, la prima puntata della prossima edizione del programma andrà in onda sabato 15 marzo. In concomitanza col serale di Amici, Milly Carlucci ritornerà in onda col suo talent, certa di impressionare – ancora una volta – tutto il suo pubblico.