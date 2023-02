Detersivi ecologici al supermercato: questi due costano poco e lavano benissimo

I detersivi sono di uso quotidiano in casa: impossibile rimanere senza. Sappiamo però che possono contenere sostanze non esattamente salutari.

Alcuni ingredienti dei detersivi per la casa possono essere un rischio non solo per la salute dell’uomo, ma anche per l’ambiente. Per questo è meglio scegliere dei detersivi ecologici. Anche uno studio francese ha sottolineato come questa scelta sia la migliore in generale.

Lo studio ha sottolineato come sia più responsabile scegliere delle formulazioni delicate; da prediligere sono i marchi e le confezioni che riportano il simbolo della certificazione di qualità ecologica, come ‘Ecolabel’ o ‘Ecocert’.

Non che i detersivi ecologici siano totalmente privi di sostanze chimiche e irritanti, ma contengono sicuramente una quantità minore di sostanze tossiche per l’uomo e l’ambiente, considerando che i residui di detersivi utilizzati fanno poi a finire in mare e colpiscono negativamente gli organismi acquatici.

Lo studio italiano

Oggi andiamo a vedere insieme quali sono i migliori detersivi per i piatti in circolazione. Al supermercato possiamo trovarne un’enorme scelta, in diverse formulazioni (solide o liquide), ma dobbiamo appunto stare molto attenti agli ingredienti che contengono.

Un recente studio di Altroconsumo ha valutato 18 tipi di detersivi di varie marche e solo due di questi sono stati reputati di ottima qualità.

Il detergente per stoviglie è uno dei detersivi che non mancano mai in una cucina. Anche se si possiede una lavastoviglie, capita sempre di lavare un paio di oggetti a mano, quando sono troppo pochi per un intero carico in lavastoviglie o quando è necessario scrostare qualche pentola più difficile e testarda delle altre.

Come detto poco sopra, in commercio esiste un’ampia varietà di detersivi, con diverse formulazioni, ingredienti e profumazioni. La cosa più importante, tra queste, è ovviamente la qualità del prodotto, ovvero il giusto bilanciamento tra composizione (ingredienti) e efficacia durante l’uso.

I migliori sono green

Lo studio di Altroconsumo ha testato, allo stesso modo, 4 grammi di detersivo (un cucchiaino da tè) in 5 litri di acqua calda. Le stoviglie messe alla prova erano dei piattini sporcati con un misto di grassi animali e vegetali.

Sono stati valutati non solo l’efficacia del lavaggio, ma anche il profumo, la confezione e l’impatto ambientale dei prodotti. Sono stati penalizzati, quindi, quei detersivi con grande concentrazione di conservanti, profumi e tensioattivi, le sostanze più difficili da smaltire.

Due vincitori

Alla fine sono due i detersivi che si sono trovati al primo e secondo posto tra i migliori in commercio: al secondo posto troviamo il Green Emotion Piatti concentrato limone, mentre al primo troviamo il Dexal concentrato Amo Essere Eco, facilmente reperibile anche nei discount.

Sono questi, dunque, i migliori detersivi per piatti che potete acquistare al supermercato: scelte green ottime per la vostra salute e quella dell’ambiente.