Friggitrice ad aria, non sono tutte uguali: ecco la migliore

È oggi l’elettrodomestico che tutti vogliono – ma qual è la friggitrice ad aria migliore in commercio? Attenzione: non sono tutte uguali!

Fra tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa conquista un posto di primo piano uno di quelli che in questi ultimi anni si è fatto largo a più non posso. Stiamo naturalmente parlando della friggitrice ad aria. Al pari di un forno, di un frigorifero o ancora di una lavatrice, ad oggi la friggitrice ad aria costituisce uno degli elettrodomestici dei quali non si può proprio fare a meno.

Nasce come alternativa al forno ma soprattutto come alternativa per compensare al fatto che i cibi fritti sebbene siano buoni, non possono essere consumati con una certa frequenza. Con l’utilizzo della friggitrice ad aria abbiamo quindi la possibilità di poter cucinare le nostre pietanze che seppure non fritte, è come se lo fossero. Ma, anche la scelta della friggitrice ad aria passa attraverso la rassegna di tutte quelle che ci passano dinanzi. E quindi quale scegliere?A correre in nostro soccorso è un test che ci rivela quale sia la migliore friggitrice ad aria da portare a casa!

Friggitrice ad aria: quale scegliere? I dati dicono che questa è la migliore

Utilizzata per la preparazione dei piatti più disparati come le chips e crocchette di patate, muffin, carne o pesce e verdure, tutto rigorosamente non fritto ad olio, la friggitrice ad aria è diventata a tutti gli effetti un elettrodomestico indispensabile ed anche insostituibile! Tuttavia, scegliere quella migliore sembra una vera impresa. Ci sono così tante marche e così tanti modelli fra i quali scegliere che temiamo di fare l’acquisto sbagliato. E allora in questo caso giunge in nostro soccorso un programma svizzero televisivo, Kassensturz, che attraverso un semplice test ha potuto decretare quale sia la migliore friggitrice ad aria da comprare e portare a casa.

Il test ha messo alla prova ben 8 friggitrici ad aria testandone la preparazione di piatti semplicissimi come le patatine fritte. Fra tutte quelle esaminate, solamente una è stata eletta come miglior friggitrice ad aria per modalità di cottura uniforme, tempi e consumi – oltre che per la facilità di pulizia dell’elettrodomestico (che sì anche in questo caso è essenziale). Qual è la friggitrice in questione?

Si tratta della Actifry Genius 2-in-1 del marchio Tefal. Ebbene, la suddetta friggitrice si è aggiudicata il titolo di migliore in campo per aver provveduto ad effettuare una cottura omogenea dell’alimento al suo interno grazie al dispositivo interno, ovvero la piastra rotante che ha permesso una cottura uniforme. Dove acquistarla? I più curiosi potranno andare a curiosare direttamente su Amazon cercando la friggitrice ad aria calda 2 in 1 Tefal Actifry Genius al presso di 274, 26 euro.