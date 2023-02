Tiktoker sconvolge tutti: tra lei e la figlia solo 6 anni di differenza, le foto lasciano senza parole

In queste ultime ore sta facendo il giro del web una notizia, pubblicata anche dai giornali nazionali, che ha suscitato la curiosità di tutti ed è legata a Tik Tok.

Si tratta infatti di un video di una TikToker americana di 21 anni che nel raccontare la sua storia ha fatto sapere di essere la madre di una 15enne. Ma com’è possibile?

Un post che arriva dagli Stati Uniti

Dopo Facebook e Instagram, anche TikTok sta facendo breccia nell’utenza che ha una fascia di età che va oltre i 18 anni. Nato all’inizio come un social media gettonatissimo dai teenager, in breve tempo è riuscito a conquistare il resto del pubblico.

La diffusione di TikTok nella popolazione mondiale, fa sì che alcuni video per così dire curiosi, facciano il giro di tutti i Paesi, come quello che in questi giorni sta tenendo banco sui giornali italiani.

La TikToker sconvolge tutti

Una ragazza, che ha volutamente incuriosire i suoi follower, ha scritto con poche parole la descrizione della sua vita, che negli ultimi mesi ha subito una grande trasformazione. Il suo post non è passato inosservato, raggiungendo in poco tempo una valanga di visualizzazioni.

“Io che guido lungo la strada mi rendo conto di avere 21 anni e una figlia quindicenne”. Con questa semplice e contraddittoria frase, Hunter Nelson del Kentucky è arrivata ad ottenere oltre 8,2 milioni di visualizzazioni. È facile immaginare che nel momento in cui si legge la frase, tutti abbiano fatto all’istante una semplice operazione matematica: mamma 21 anni – figlia 15 anni = gravidanza a 6 anni. Ma allora ha avuto una figlia a 6 anni?

“Avevi sei anni quando hai avuto un bambino?” è stata infatti la domanda di un utente, evidentemente stupito. “Questo video fa sembrare che tu abbia avuto un figlio all’età di 6 anni, è quello che volevi che sembrasse?” chiede qualcun altro, un po’ più perspicace.

La spiegazione della poca differenza di età con la figlia

Pronta la risposta di Hunter, che ha immediatamente rassicurato il suo pubblico che, in men che non si dica, è passato ad essere di oltre 3,9 milioni di persone. “Non ho avuto un bambino quando avevo 6 anni” ha sottolineato, aggiungendo che recentemente ha chiesto la tutela di sua sorella perché ha sentito che il modo migliore per tenerla al sicuro, felice e per soddisfare tutti i suoi bisogni e desideri, fosse prenderla con sé.

Ebbene, quindi a questo punto la storia assume tutt’altro scenario. Per quanto sia meritevole di attenzione, Hunter Nelson non ha avuto una figlia a 6 anni (cosa che risulta scientificamente difficile, visto che per rimanere incinta, la donna deve aver raggiunto la fertilità) ma ha deciso di diventare mamma, adottandola, di sua sorella che ha 15 anni.

Eppure la TikToker non l’ha chiarito subito. Ha iniziato il suo racconto mettendo in evidenzia la diffidenza della gente nello scoprire che lei 21enne è la tutrice di una ragazza quasi sua coetanea di 15 anni. “Nessun altro genitore o membro dello staff del suo [liceo] mi prenderà sul serio “, ha chiosato sul social network. “Riesco già a sentire le persone che mi chiedono in che classe sono quando vado ai suoi eventi”. E ancora: “Come posso insegnarle a guidare quando riesco a malapena a scendere in strada?”. Peccato che invece di avere delle risposte, la ragazza ha ricevuto subito solo una miriade di domande.