Se non sei felice con il tuo compagno o la tua compagna potrebbe esserci un problema. Conoscerne la causa ed indentificarl, può aiutarti nella risoluzione: basta rispondere ad alcune semplici domande.

Si tratta di quesiti elaborati da un team di esperti che hanno lavorato sodo per comprendere come migliorare le dinamiche di coppia.

Per molti anni neuroscienziati, psicologici e sessuologi si sono interrogati sulla natura dell’amore per meglio comprenderne il significato e le sue sfaccettature. Il risultato è un test semplicissimo che, se eseguito, può aiutare a prendere visione dei problemi esistenti tra i partner.

Sono dei questionari che valutano l’intimità di coppia, il feeling, la sintonia ed altri parametri importantissimi per misurane l’affiatamento ed il grado di attaccamento. Ma di cosa si tratta?

Il tuo rapporto di coppia non decolla o è in un stallo? Rispondi a queste domande

L’amore è una cosa semplice, canta un famoso cantante. Mica tanto, rispondono in molti. Nella realtà dei fatti, per la maggior parte delle coppie, una volta superata l’idilliaca fase dell’innamoramento iniziano i problemi. La cosiddetta fase di assestamento ha una durata variabile e coloro che riescono ad uscirne indenni costruiscono in genere rapporti solidi e duraturi. Chi invece riscontra maggiori problemi nel superare quel delicato momento che intercorre tra l’innamoramento e l’amore, ha più probabilità di vedere la propria relazione andare in frantumi nel lungo periodo. Ma come fare a capire se la relazione che si ha con il proprio partner ha le giuste possibilità di durare o meno?

Se non sei felice in compagnia della tua metà potrebbero esserci problematiche serie, o meno serie, che intaccano la relazione di coppia. I professionisti hanno stilato una lista di domande che è opportuno porsi, a cui rispondere sinceramente. In seguito all’elaborazione del risultato ottenuto, potrai comprendere a fondo la motivazione che causa il senso di frustrazione e di infelicità. Per prima cosa chiediti se tra voi c’è una vera e profondo intimità.

I quesiti per capire perché non sei felice nella tua relazione

L’intimità concerne la presenza di fiducia, vicinanza emotiva, feeling. Con il tuo compagno senti di poterti aprire e di non subirne il giudizio? Beh, se la risposta è sì allora vivi un rapporto di coppia appagante, se è no rifletti: il problema potrebbe essere questo. Ma quali sono le altre domande a cui devi porre attenzione?

Primo quesito: sei sicuro che tra voi ci sia lo stesso grado di coinvolgimento?

Secondo quesito: riuscite a calarvi l’uno nei panni dell’altra?

Terso quesito: vi giudicate a vicenda o vi supportate senza riserve?

Quarto quesito: hai delle remore nel mostrarti per quello che sei davvero? O ti esprimi senza paura?

Rispondendo in modo sincero a queste domande potrai valutare se ci sono dei problemi ed identificarli, per poi lavorarci – se ti va.