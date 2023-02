L’insonnia è un disturbo molto più comune di quanto si creda, complice anche lo stress quotidiano. La buona notizia è che la tecnologia può aiutarci a dormire sonni più tranquilli.

Negli ultimi tempi, tra il Covid, la guerra, le bollette alle stesse e la recessione che incombe, il nostro stile di vita è cambiato anche drasticamente. A confermarlo ci sono diversi studi scientifici. Uno degli effetti del lockdown prolungato, per esempio, è l’aumento di peso: il 40% degli italiani è ingrassato, e la stessa percentuale soffre d’insonnia. Non solo: sono in aumento anche gli incubi. Insomma, si dorme poco e male.

Per fortuna, rispetto al passato oggi ci sono molti più rimedi contro questo genere di disturbi. Anche a costo zero: dalle app che aiutano ad addormentarsi ma anche alle pagine social – soprattutto su Instagram – che insegnano come combattere l’ansia e a calmare la mente. Vediamo insieme come funziona uno degli strumenti più efficaci su questo fronte.

Un’arma digitale contro l’insonnia

C’è un’app in particolare che migliora in modo significativo la qualità del sonno notturno: qualcosa di necessario, anzi indispensabile per la nostra sopravvivenza, eppure tutt’altro che scontato. Alzi la mano chi non ha mai avuto difficoltà ad addormentarsi! Se i sonniferi, in particolare la melatonina (un potente ormone potenzialmente dannoso), non fanno al caso vostro, c’è una valida alternativa che vale sicuramente la pena di provare.

Premessa: c’è un modo per sfruttare il potere della melatonina senza ingerire integratori a rischio di effetti collaterali. Il nostro corpo, infatti, produce melatonina in modo naturale per aiutarci a sentirci assonnati, e c’è una finestra temporale in cui tale produzione è al massimo. Se andiamo a letto all’ora giusta, sarà molto più facile addormentarci e dormire senza interruzioni.

È proprio qui che entra in gioco Rise, un’app per la gestione del sonno che prevede i tempi esatti di quella “finestra” ogni notte. Non solo: per migliorare ancora di più il nostro sonno, l’app ci dice quando dovremmo adottare comportamenti capaci di stimolarlo durante il giorno, assicurando che la tua produzione naturale di melatonina non venga interrotta in alcun modo. L’app è stata lanciata sulla pubblica piazza a metà del 2020 e in poco tempo è diventata uno strumento di riferimento per migliorare il sonno: conta milioni di utenti e la stragrande maggioranza di essi dichiara di sentirsi meglio e di ottenere prestazioni più soddisfacenti in soli cinque giorni.

Rise – Sleep Better è un’app per Android e iOS che prevede quattro tecniche per aiutarci a dormire meglio: meditazione consapevole, immagini guidate, rilassamento progressivo dei muscoli e terapia di accettazione e impegno. Non solo: l’applicazione è provvista di un diario che consente di registrare i progressi e confrontare il livello di riposo giorno per giorno. Chi l’ha scaricata dice che funziona. Provare per credere.