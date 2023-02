Romina Power, l’addio improvviso l’ha stravolta: il commovente ricordo

Romina Power gli ha detto addio. L’ex compagna di Al Bano ha deciso di commemorarlo, spendendo delle parole commoventi. La dedica ha fatto il giro della rete in men che non si dica: in tantissimi si sono stretti intorno al suo dolore, commentando lo scatto.

La celebre cantante ed attrice era sua amica ed è per questo che ha sofferto molto per la sua scomparsa. Ma cosa è accaduto? Di chi si tratta?

Romina Power, le commoventi parole dell’attrice fanno il giro della rete

Romina Power è una delle attrici e cantanti più amate di sempre. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando ero ancora giovanissima. Arriva in Italia e conosce Al Bano Carrisi, tra loro scocca un vero e proprio colpo di fulmine e decidono di sposarsi.

Dal loro matrimonio vengono al mondo quattro figli, con la primogenita purtroppo scomparsa nel New Orleans: questo fatto drammatico ha causato non poca sofferenza sia a Romina che ad Al Bano, come del resto agli altri figli. La famiglia viene inevitabilmente segnata da questa grave scomparsa ed ancora oggi, il dolore non si è placato.

Romina ed Al Bano si separano nel 1999 e divorziano nel 2012. I loro rapporti oggi sono pacifici e molti fan sperano ancora di poterli rivedere insieme. Cosa assai improbabile: il cantante di Cellino San Marco vive una bella storia d’amore con la showgirl Loredana Lecciso con la quale ha avuto dei figli.

La Power nel frattempo ha pubblicato 22 album ed ha scritto 6 libri. Grazie ad un viaggio in India si è avvicinata alla filosofia che l’ha aiutata a ritrovare serenità interiore. Ha vissuto per molto tempo negli Stati Uniti, ma nel 2020 a causa delle restrizioni per evitare la diffusione del Covid resta in Puglia.

Romina Power, la cantante lo ricorda così

Romina è molto seguita sui vari profili social, attraverso i quali interagisce con i fan. Sono migliaia i followers che si interessano alla sua vita e proprio di recente, ha condiviso con loro uno scatto del suo passato. La Power ha infatti pubblicato una foto che la ritrae giovanissima, ma perché lo scatto in questione ha fatto il giro della rete?

Il motivo è legato ad un lutto. La cantante e scrittrice ha infatti voluto ricordare l’amico Paco Rabanne, lo stilista spagnolo che si è spento ad 88 anni. Romina ha voluto omaggiare il loro primo incontro, definendo lo stilista come una persona simpatica, ricordando la prima volta che si sono incontrati, a Parigi. Lo scatto è rimbalzato velocemente da un social all’altro e le delicate parole della Power hanno commosso il web.