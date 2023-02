Benedetta Rossi, svelato il segreto che nessuno doveva sapere

Benedetta Rossi è ormai un punto di riferimento ai fornelli: quanti consigli direttamente ai fan a casa. Ora ha svelato anche un segreto, ecco quale

Un lavoro certosino su più fronti per la food blogger, Benedetta Rossi, che continua ad essere così protagonista con numerose curiosità ai fornelli. La donna marchigiana ha iniziato questo percorso per pura passione pubblicando alcuni filmati in bassa definizione sul proprio canale YouTube fino a farlo diventare un vero e proprio lavoro. Dalla pubblicazione di un nuovo libro, che ha sponsorizzato anche ultimamente in tv da “È sempre Cattelan”, alle sue numerose Stories insieme anche al marito Marco con aggiornamenti costanti della loro vita privata.

Ormai la food blogger è diventata protagonista sui social dopo una lunga gavetta prendendo sempre più spunto dalla nonna e dalla mamma, rubando loro i segreti della cucina tradizionale. Il suo amore verso il cibo è sempre al centro della sua vita, che poi è diventato praticamente il suo lavoro. Agli inizi degli anni novanta ha iniziato l’attività aprendo un agriturismo con l’aiuto dell’onnipresente marito Marco Gentili. Il suo blogger è cresciuto a dismisura in poco tempo e così a partire dal 2011 la coppia ha iniziato a regalare consigli ai fornelli svelando ricette subito pronte da cucinare. Dopo qualche anno è arrivata anche la pubblicazione del primo libro di ricette per Mondadori dal titolo “Fatto in casa da Benedetta” per poi bissare con la seconda edizione, mentre nel 2018 è uscito “La cucina di casa mia”.

Benedetta Rossi, il segreto rivelato su Instagram

Insieme al marito Marco è sposata da ben 10 anni, con la cerimonia del rinnovo delle promesse che è avvenuta in una spiaggia delle Hawaii: “Al tramonto abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati come 10 anni fa” – scriveva la Rossi in quella occasione. Al momento la donna è molto ricercata anche per sponsorizzare i prodotti di cucina e tale è la sua celebrità che è stata anche vittima di varie truffe social che hanno associato il suo nome a sua insaputa a diversi marchi.

Di recente, la coppia si è voluta rilassare arrivando così a pubblicare una Stories direttamente dal letto. Alla domanda nel box “In che località termale siete stati?”, la stessa donna ha voluto scherzare inizialmente senza svelare il luogo. Successivamente il marito ha preso parola rivelando così la località di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, per godersi ore di relax alle terme. Qualche giorno utile per staccare dall’attività lavorativa che li vede coinvolti ormai da anni quotidianamente con più appuntamenti, anche sul piccolo schermo, giacché la Rossi va in onda su Food Network e Real Time.