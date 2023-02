Carlo Conti spaventa tutti: il “grave” episodio quando il figlio aveva solo 4 anni

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati di casa Rai. Il celebre volto Tv ha 62 anni ed è padre di uno splendido bambino. Di recente, proprio riguardo al suo piccolo ha raccontato un episodio che gli ha causato non poca preoccupazione. Ma cosa ha detto?

Il conduttore ha esordito sul piccolo schermo quando era ancora giovanissimo, il suo talento, l’estro e la genialità lo hanno reso uno dei volti più amati della televisione nostrana. Nel tempo ha costruito anche una bellissima famiglia: da anni è infatti sposato con Francesca Vaccaro ed hanno un figlio.

Carlo Conti ha iniziato a lavorare nel mondo della radio subito dopo il suo diploma, facendo poi la conoscenza di Leonardo Pieraccioni nel 1991, ed iniziando a lavorare anche in televisione partecipando a programmi di grandi successo come Succo d’Arancia sulle rete locali, per poi approdare su quelle nazionali.

Oggi è uno dei volti più amati della televisione e non è un caso se è stato alla guida di alcune delle trasmissioni più apprezzate dal pubblico, come Tale e Quale show, I raccomandati, L’eredità, L’anno che verrà e I migliori anni. Ed il Festival di Sanremo…

Carlo Conti è uno dei conduttori più talentuosi di sempre. I telespettatori sono letteralmente pazzi di lui e adorano la sua grande capacità comunicativa, il fascino ed il talento: per questo sono ben lieti di seguire con interesse i suoi programmi. Il tocco inconfondibile che apporta ad ogni trasmissione è evidente, Conti è uno dei professionisti più talentuosi di sempre.

La sua vita professionale è segnata da grandi successi, così come quella personale. Il conduttore ha costruito una bellissima famiglia, è convolata a nozze con Francesca Vaccaro e dal loro amore è venuto al mondo un figlio, Matteo, nato nel 2014.

Carlo Conti, ha lasciato Roma ed è tornato a Firenze: c’entra suo figlio

Proprio di recente, il conduttore ha raccontato di un episodio del passato concernete il piccolo Matteo. Nel corso di una recente intervista, Carlo ha dichiarato di aver preso un’importante decisione tempo fa, quello di far crescere suo figlio a Firenze. La sua scelta è scaturita anche da un evento che ha definito come “abbastanza grave”.

Quando infatti il piccolo aveva solo 4 anni, all’uscita dalla scuola gli ha detto: “Babbo, il mio amico Maurizio tifa un po’ per la Roma. Posso tifare anch’io un pochino per la Roma?”. Il conduttore ha concluso spiegando che è stato quello il momento nel quale ha compreso di dover tornare a Firenze.

Si tratta di un racconto ironico e goliardico che Carlo grazie alla sua eccezionale simpatia ha divulgato, strappando a tutti un sorriso.