Forno e microonde puliti ed igienizzati: se il bicarbonato e l’aceto non bastano, prova così

Per forno e microonde puliti ed igienizzati non dovrai provare altro: con questo incredibile rimedio sarà tutto perfetto in un attimo.

In casa sono talmente tante le cose da pulire che spesso ci verrà la malsana idea di trascurare qualcosa. Mai pensiero fu più sbagliato, perché prima o poi ci toccherà pulirlo lo stesso e lì si che saranno guai, viste le condizioni in cui ormai riverserà.

Sappiamo benissimo che tenere tutto sotto controllo e ogni angolo pulito non è mai un compito facile, in modo particolare quando il tempo a disposizione è poco e la famiglia è talmente numerosa da lasciare sporco in giro ogni minuto. Purtroppo però è una cosa a cui non si può proprio rinunciare, in modo particolare negli ambienti come bagno e cucina in cui tenderemo a passare la maggior parte del tempo e di conseguenza avranno un accumulo di sporco maggiore.

Forno e microonde igienizzati in poche mosse grazie a questo geniale trucchetto: sarà tutto splendente

Come dicevamo quindi, la cucina è senza dubbio uno tra gli ambienti di casa in cui lo sporco ama proliferare. Basterà anche preparare una semplice fettina di carne, per ritrovarsi a dover pulire dal piano cottura. Per non parlare poi di tutte le volte in cui si andrà ad usare il forno o il microonde. Lì, ci saranno unto, sporco e incrostazioni, che se non trattati in modo corretto saranno davvero impossibili da mandare via. Una seccatura non da poco che spesso richiederà una grandissima pazienza.

Nonostante in commercio esistano dei prodotti creati proprio per questo genere di problemi, il loro impatto ambientale non è di certo da sottovalutare. Ecco perché trovare qualche idea green farà sicuramente la differenza. Noi ci siamo messi subito in azione e girando un po’ in rete fra i vari social in cui ci sono profili di esperti di faccende domestiche, abbiamo trovato il rimedio che fa proprio al caso nostro e questa volta non andremo ad usare solo il bicarbonato o l’aceto, ma sarà una combinazione vincente. Ecco di cosa avrete bisogno:

Bicarbonato

Detersivo per la lavastoviglie

Acqua

Se gli ‘ingredienti’ che andremo ad utilizzare sono semplici, il procedimento lo sarà ancora di più. Prendete un contenitore di plastica e mescolate all’interno tutti e tre i prodotti fin quando non saranno ben amalgamati tra loro. A questo punto vi basterà stendere la pasta ottenuta sulle pareti del forno o del microonde e lasciare agire per almeno 30 minuti. Passato questo tempo, prendete un panno in microfibra e dopo averlo inumidito usatelo per eliminare lo sporco. Eseguite un paio di passate risciacquando spesso il panno ed infine asciugate il tutto. Vedrete subito che anche lo sporco più ostinato sarà finalmente andato via.

Per un risultato che duri nel tempo, ricordatevi di ripetere questo procedimento almeno una volta ogni paio di settimane e le incrostazioni non saranno più un problema.