Pane sempre fresco, con il trucco del doppio sacchetto non dovrete più comprarlo: è geniale

Prova questo semplice trucco per mantenere il pane sempre fresco e non dovrai mai più gettarlo dopo poco: sarà come appena comprato.

Se dovessimo pensare ad uno dei cibi che in tavola non mancano mai, il pane sarebbe sicuramente al primo posto (e come non potrebbe essere così). Il suo sapore riesce ad accompagnare perfettamente ogni tipo di pietanza e rende i nostri pasti completi.

Quando si dovrà acquistare un pezzo di pane ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta, ci troveremo davanti una serie infinita di versioni una più gustosa dell’altra. Ci sarà la classica pagnotta che non manca mai in tavola la domenica, il pane integrale per chi vuole restare in forma e ancora tutte quelle varietà fatte con farine speciali studiate per chi ha problemi di allergie o intolleranze. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Il trucco perfetto per mantenere il pane sempre fresco: sentirai che croccantezza

Un’altra caratteristica che rende il pane così speciale è il suo incredibile profumo, che si sprigiona soprattutto se amiamo farlo in casa. In questo caso, non appena lo andremo a mettere in forno e inizierà la sua cottura, si sentirà si da subito un gradevole odore che si espanderà in tutta casa. Ecco perché il pane è senza dubbio uno tra i cibi più amati non solo da noi adulti, ma anche dai piccini di casa che amano sgranocchiarlo in qualsiasi momento della giornata. Fin qui nulla di nuovo, direte voi, eppure se proprio volessimo trovargli un difetto sicuramente la durata della sua freschezza è la prima cosa a cui pensiamo.

Che sia fatto in casa oppure appena comprato il pane conquisterà tutti proprio per la sua incredibile croccantezza esterna e per la sua mollica soffice. Due caratteristiche che purtroppo tendono a durare ben poco e già il giorno dopo non saranno più così. Quando questo accade, nonostante il sapore sia rimasto comunque inalterato, il pane diviene poco gradevole e di conseguenza ci ritroveremo con grandi quantità che non andremo più ad utilizzare. Ecco perché oggi vogliamo svelarvi un semplice trucchetto che lo farà restare fresco per più giorni.

Il metodo che stiamo per mostrarvi è davvero semplicissimo: tutto quello di cui avrete bisogno sarà un sacchetto di carta e un sacchetto di plastica per alimenti. Prendete il pezzo di pane che vi è avanzato e mettetelo all’interno del sacchetto di carta, chiudetelo per bene cercando di far uscire quanta più aria è possibile. Ora inserite il tutto nel secondo sacchetto e chiudetelo o con un nodo o con la sua chiusura laddove c’è. Una volta fatto questo, conservate il pane in luogo non umido e lontano da fonti di calore. Vedrete che in questo modo si manterrà fresco molto più a lungo.