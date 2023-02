Pavimenti puliti, ecco cosa devi aggiungere all’acqua per renderli lucenti

Sai già che cosa devi aggiungere all’acqua per rendere puliti e lucenti i pavimenti? È un ingrediente che tutti hanno in casa: clamoroso.

Hai appena ultimato tutte le faccende domestiche ed adesso ti manca solo una rinfrescata al pavimento? Se anche tu sei stanca di comprare detersivi che non lucidano e che non emanano alcun tipo di profumo, non puoi fare a meno di seguire il nostro consiglio. Di seguito, infatti, ti diremo cosa devi aggiungere all’acqua per ottenere un risultato super brillante e profumato.

Per quanto lavare il pavimento sia una pratica parecchio comune, non si può fare a meno di sottolineare quanto siano tante le insidie a cui si può andare incontro. E, soprattutto, quanti siano i segreti che non tutti conoscono. Questo di cui vi parleremo tra qualche istante, ad esempio, non è assolutamente ‘sconosciuto’ dagli amanti del pulito, ma forse non amato da ciascuno di loro. Parliamo, infatti, di un rimedio antichissimo, che utilizzavano soprattutto le nostre nonne, ma che oggigiorno è in disuso. Bando alle ciance, scopri insieme a noi di che cosa parliamo e sappi che resterai davvero senza parole.

Pavimenti puliti e lucenti con questo ingrediente nell’acqua: clamoroso

Il ‘segreto’ per dei pavimenti lucenti e puliti in pochissime mosse è in un ingrediente che tutti noi abbiamo in casa, che può essere di forte aiuto in cucina ma anche nella faccende domestiche. Parliamo proprio di lui: l’amatissimo aceto bianco! Se anche tu hai intenzione di non spendere soldi in detersivi che non ti soddisfano mai col risultati, inizia a rivalutare questo prodotto che hai in dispensa. Con pochissimi euro, risolverai un grosso problema.

Per ottenere un risultato sorprendente, non devi fare altro che preparare un bel secchio d’acqua con una goccia del tipico detersivo che usi, versarci un mezzo bicchiere di aceto e procedere col classico lavaggio. Stai tranquilla, non si sentirà alcun tipo di odore forte. Però, possiamo garantirti che resterai davvero impressionante dalla brillantezza del tuo pavimento.

Ovviamente, fate molta attenzione: questo è un trucchetto che va bene per qualsiasi tipo di pavimento tranne che per quello di marmo e per il parquet. Nel primo caso, infatti, sarebbe opportuno procedere al lavaggio con un panno morbido imbevuto in un secchio d’acqua calda e sapone neutro, meglio se ammoniaca. In caso di un pavimento in legno, invece, è preferibile non utilizzare detersivi schiumosi o, addirittura, la candeggina. E procedere con un po’ di acqua e di alcool. O, ancora meglio, un po’ di cera d’api.

Cosa ci puoi fare ancora

In pochissimi lo immaginano, ma l’aceto può essere un vero e proprio salvavita anche contro i cattivi odori. Se versato, infatti, su una fettina di pane tostato, questo ingrediente riesce a sconfiggere qualsiasi tipo di puzza, soprattutto quella proveniente dalla pattumiera. Per ottenere questo risultato, ti assicuriamo che ci vorrà molto poco. Ecco tutti i passaggi.

La prima cosa da fare in una situazione del genere è tostare una fetta di pane;

Fatto questo, versaci sopra metà bicchiere di aceto;

Recati immediatamente nel tuo cestino della spazzatura ed inserisci sul fondo il pane appena bagnato.

Il gioco è fatto! Con solo tre semplicissime mosse e due ingredienti, riuscirai a dire addio ai brutti odori provenienti dal cibo scartato. Prova anche tu a mettere in pratico questo trucchetto e ti assicuriamo che rimpiangerai di non averlo mai saputo prima.