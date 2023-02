Quante volte lavi gli indumenti? Forse dovresti sapere questo

La pulizia degli indumenti è fondamentale in quanto consente di non andare incontro a possibili rischi per la nostra salute. A tal proposito, in base a quante volte lavi gli indumenti è importante sapere questo.

Lavare gli indumenti è una pratica che viene messa in atto per proteggere la propria salute da microorganismi che possono rivelarsi potenzialmente molto pericolosi per la propria salute. In base a quante volte lavi gli indumenti però c’è una cosa che può essere sapere.

Di seguito andremo ad approfondire il risultato ottenuto da una ricerca condotta dai Rachel McQueen della University of Alberta in Canada. Quelle che stiamo per fornirvi sono informazioni molto importanti di cui è bene tener conto se si vogliono evitare problemi di salute che possono diventare potenzialmente anche molto seri.

Lavare gli indumenti: ecco cosa c’è da sapere

Nel caso in cui non si provvedesse al lavaggio degli indumenti, chiaramente, questi finirebbero per divenire un luogo in cui proliferano batteri e microorganismi potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo. A tal proposito, però, può essere utile sapere che stando allo studio condotto dall’esperta, ci sono alcuni indumenti più a rischio rispetto ad altri.

Nello specifico, la ricerca è stata condotta su uno studente al quale sono stati fatti indossare un paio di jeans che non sono stati lavati per più di un anno, 15 mesi. Essi, in particolare, sono stati puliti solamente utilizzando un panno laddove erano presenti macchie di cibo. Ebbene, il risultato è che al termine del periodo sopra indicato, la quantità di batteri registrata poteva essere paragonata a quella presente su pantaloni indossati per 13 mesi. L’esperta, infatti, ha spiegato che cambiando giornalmente gli slip, la maggior parte dei batteri veniva rimossa.

Al di là di questo, è chiaro che bisogna considerare il fatto che non lavando gli indumenti, si presenta il problema dell’odore. Gli abiti, difatti, tendono ad assorbire gli odori e per questo attraverso il lavaggio possiamo renderli profumati e gradevoli. Oltre a ciò, va detto che proprio grazie alla pulizia regolare degli indumenti è possibile rimuovere la pelle morta che è solita depositarsi sui tessuti.

A tal proposito, non tutti sanno che il luogo in cui si trovano la maggior parte delle cellule morte della nostra pelle è rappresentato dalle lenzuola. Per gli acari difatti rappresentano l’habitat ideale non a caso tendono a proliferare maggiormente finendo per mettere in pericolo la salute delle persone. Proprio per questa ragione, gli esperti consigliano di procedere con il loro lavaggio almeno 1 volta a settimana quando le temperature sono più basse. Durante l’estate o comunque quando le temperature cominciano ad essere più calde, invece, si consiglia di lavarle anche più volte a settimana per rimuovere eventuali macchie di sudore su di esse.