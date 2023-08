I fondatori di Instagram realizzano un nuovo social: come funziona Artifact

I fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger hanno lanciato una nuova piattaforma social, già accessibile per le prime iscrizioni.

Nel 2010 i due hanno lanciato Instagram, il social di foto e video che è diventato popolarissimo in tutto il mondo; più recentemente è stato acquistato da Facebook, una manovra da un miliardo di dollari.

Per questo il duo è tornato alla carica con un progetto tutto nuovo: Artifact. Si tratta di una piattaforma che, al contrario di Instagram, sarà ‘text-based’, ovvero più simile a Twitter (ora di proprietà del CEO di Tesla, Elon Musk).

Systrom e Krieger hanno deciso di sviluppare il nuovo progetto con un obiettivo in mente: combattere la disinformazione. Artifact sfrutterà la novità del momento, ovvero l’intelligenza artificiale, che avrà il compito di raccogliere tutti i dati relativi a news e informazione che verranno proposti agli utenti in base ai loro interessi.

Il tutto non passerà attraverso filtri utente, per garantire l’imparzialità della notizia. “È un momento particolarmente interessante per la tecnologia: l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e il rapido sviluppo del Metaverso aprono un panorama stimolante, ma da navigare con scrupolo”, ha spiegato uno dei creatori.

“Per noi è importantissimo focalizzarci su una piattaforma di questo tipo per contribuire alla lotta alla disinformazione“. Systrom ha voluto presentare fin da subito Artifact come un ‘avversario’ di Twitter e sembra che nei prossimi anni potrebbe anche sorpassarlo.

Come nasce Artifact

Questo anche data la crisi che gli attuali social stanno attraversando, da Twitter a Youtube, che si sono trovate travolte dalla critica pubblica per le recenti e pesanti censure su determinati contenuti. Nonostante le società stiano cercando di correre ai ripari, per loro potrebbe essere troppo tardi.

Al momento la nuova azienda ha solo sette impiegati e pochi investitori, ma Systrom e Krieger non sembrano preoccupati, anzi. Hanno deciso di prendersi tutto il tempo necessario per creare la migliore versione possibile della loro visione.

Artifact si baserà sulla tecnologia di machine learning, per sondare articoli sia dalle testate giornalistiche più quotate che dai piccoli blog di nicchia. Le informazioni raccolte verranno presentate agli utenti in una struttura a scorrimento simile a quella di TikTok.

Inoltre sarà possibile seguire altri utenti e scambiarsi messaggi; la differenza più grande è che sembra non sarà possibile scrivere personalmente dei post, ma potranno solo essere lette e condivise le informazioni già in circolo.

Lo scopo della nuova app

“È fondamentale per noi dedicare una parte del feed a tutta quella parte di notizie che accendano il dibattito“ ha dichiarato Systrom, “esplorando anche interessi paralleli all’attualità – cosa che, spesso, una testata giornalistica è limitata a fare”.

“Quando abbiamo lanciato Instagram, abbiamo cavalcato l’onda del rapido sviluppo delle tecnologie fotografiche per gli smartphone. Oggi, sfruttiamo un altro trend, mettendolo a servizio dell’informazione e della verità, di cui c’è molto bisogno nei tempi recenti”.

Artifact è già in uso ed è possibile avere accesso alla lista d’attesa per creare il proprio profilo sulla nuova piattaforma social.