Ricetta super economica: con 5 euro prepari una cena da re

Preparare una cena per tutta la famiglia con soli 5 euro? Ecco una ricetta pazzesca per risparmiare mangiando cose deliziose.

Il periodo è difficile: tra crisi energetica e rincari, le spese per una famiglia sono in aumento. A breve persino il costo del caffè potrebbe lievitare del 50%, ragion per cui è bene che si adottino dei sistemi per risparmiare anche sul cibo. Naturalmente, senza essere costretti a rinunciare alla qualità di ciò che ingeriamo.

Una buona idea è quella di guardare di frequente i volantini delle offerte per comprare dei cibi da usare a lungo termine e fare delle scorte da tirar fuori all’occorrenza. In questo modo, anche se doveste cenare all’ultimo momento, non si dovrà spendere parecchio, sapendo cosa acquistare. Ecco alcune idee per una cena in una famiglia di 4 persone, spendendo solo 5 euro. Naturalmente non tenendo conto dei costi di cottura.

Cena in famiglia con 5 euro: idee interessanti

Tra le idee più carine e sfiziose di ricette da preparare per una cena in famiglia, c’è la torta salata con ricotta e spinaci. Spendendo poco più di 1 euro, si può acquistare un rotolo di pasta sfoglia già pronta, utile per la preparazione di qualunque tipo di torta salata. Aggiungendo 2 euro si comprano 400 g di spinaci e altri 2 euro circa per comprare la ricotta, anche di marca, in offerta.

Ed ecco una cena squisita con 5 euro. Altra gustosa idea per la cena sono gnocchi con broccoli e salsiccia. Per la preparazione di questo piatto super gustoso dovete acquistare 6 etti di gnocchi, una confezione da 500 g che costa un po’ più di 1 euro, alcuni broccoli freschi il cui prezzo è sugli 1.50 euro al kg, e poi due salsicce medie. Le salsicce hanno un costo di circa 8 euro al kg, ergo per un paio si spenderanno 2 euro, più o meno.

E ancora, come potrebbe mancare la pizza in questa lista? Per una cena rapida e per risparmiare, basta acquistare una base pronta al supermercato, che da 450 g costa più o meno 2 euro, con cui potete preparare un paio di teglie. Prestate però attenzione al condimento, perché una marinara vi verrà a costare meno rispetto a una margherita o una 4 stagioni. Molto buone anche le orecchiette con cime di rapa.

Acquistando le orecchiette nel banco frigo, con mezzo kg di pasta il prezzo è tra 1 e 2 euro a confezione. E poi, bisogna acquistare 2 etti di cime di rapa che per la ricetta in questione costeranno circa 1 euro. Un piatto semplice e veloce con pochi euro. Un altro piatto economico da preparare è il risotto alla zucca. Per 4 persone basta comprare 1 euro di zucca e il resto si può usare per il riso e gli ingredienti per mantecarlo.

Infine, salsicce e patate. Le patate hanno un costo di circa 1,60 euro al kg e saziano. Abbinate alle salsicce, mezzo kg circa per 4 persone, spenderete sotto i 5 euro e la cena è davvero squisita.