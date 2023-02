Risparmiare usando prodotti dupe: 8 proposte top della famosa make up artist

Si sa, noi donne amiamo il make-up e cerchiamo sempre il migliore in assoluto per un look glam da urlo. Però sappiamo anche quanto siano costosi alcuni prodotti!

Quando si scelgono prodotti di note firme del make-up, i prezzi lievitano vertiginosamente e non tutte sono disposte a pagare così tanto per un rossetto o fondotinta. La soluzione? Acquistare i cosiddetti prodotti ‘dupe’, ovvero dei prodotti di qualità e performance equivalente a quelli di marchi più rinomati, ma con un prezzo decisamente ridotto.

Trovare degli ottimi dupe, da sole, è decisamente complicato, ma non c’è da disperare. La famosa make-up artist Clio ha stilato una classifica dei migliori dupe in circolazione, per prodotti che non possono assolutamente mancare nel vostro beauty case.

Ecco dunque otto dupe che potete trovare a prezzi veramente stracciati.

1) NYX Pinched vs Nars Orgasm

Il primo che andiamo a vedere è un blush, il NARS Orgasm, al prezzo di 31,50 euro. Al momento è considerato uno dei migliori blush in circolazione, ma possiamo risparmiare comprando il suo miglior dupe, ovvero il Pinched di NYX, che costa soltanto 6 euro. La prestazione, sia in durata che in colore, è molto simile all’originale NARS.

2) Fit me di Maybelline vs Perfectionist di Estee Lauder

Mettiamo ora a confronto due fondotinta: il classico Perfectionist di Estee Lauder, che costa 47,90 euro, contro il Fit Me di Maybelline. Entrambi sono due fondotinta per pelli miste in formula cremosa e finish satin. Effetto sulla pelle e durata sono molto simili… la differenza? Il prezzo. Maybelline costa soltanto 12 euro.

3) Camouflage Cream di Catrice vs Secret Camouflage di Laura Mercier

Il correttore è un altro prodotto che non può mancare; in questo caso si tratta di correttori secchi, più adatti a chi ha la pelle grassa e deve coprire brufoli o imperfezioni. Il migliore sul mercato sarebbe il Secret Camouflage di Laura Mercier (35 euro circa) ma il suo dupe costa solo 2,95 euro, il Camouflage Cream di Catrice. Perfetto per i brufoli e le macchie, meno per le rughe e le fine lines, data la texture molto secca.

4) Make Up Revolution Iconic vs Urban Decay Naked Palette

La palette di ombretti della Urban Decay è diventata un classico per un make up leggero e semplice, da sfoggiare tutti i giorni. Peccato che costi più di 50 euro! Per questo la make-up artist più famosa d’Italia consiglia la Iconic 1 di Make Up Revolution, che costa solo 4,99 euro e non è da meno alla urban Decay in qualità e resistenza.

5) Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick (Lolita) vs NYX Liquid Suede – 04 Soft Spoken

Parliamo ora di rossetti e tinte labbra. Kat Von D ha dominato per anni il mondo delle tinte labbra con la sua linea Everlasting Liquid, dei rossetti liquidi a finish matte e non trasferibili. Il colore più gettonato è stato il Lolita, una tonalità nude marrone-calda irresistibile per l’autunno e inverno.

Il prezzo nn è tanto accessibile quanto il colore: circa 20 euro per un rossetto; un prezzo battuto assolutamente dal suo dupe, il NYX Liquid Suede nella tonalità 04 – Soft Spoken, che costa soltanto 6,99 euro. Il colore è molto simile e indossato non si nota la differenza con il suo collega originale.

Un altro dupe da non lasciarsi scappare è il Wycon Liquid Lipstick nella tonalità 06 Nude, che al prezzo poco inferiore di 6,90 euro offre un dupe molto simile in colore, consistenza e finish matte.

6) Chanel Rouge Allure Intense Long-wear Lip Colour (Pirate) vs Kiko Velvet Mat – Satin Lipstick 607

Passiamo ad un rossetto più classico e un altrettanto classica marca: Chanel. Il Chanel Rouge è uno dei rossetti più iconici e venduti del brand, amatissimo anche dalle celebrità. L’eleganza e la qualità si fanno pagare 35,50 euro. Il suo dupe è il Satin Lipstick di Kiko n. 607, molto simile in qualità e colore e costa solo 6,90 euro.

7) Dior Addict Lip Glow (Lilac) vs Deborah Milano Red Shine (04 Pop Star Pink)

Non si tratta di un vero e proprio rossetto, bensì di un balsamo labbra colorato che dona vitalità e idratazione anche alle labbra più screpolate. Trovare un suo dupe è molto difficile, essendo un rossetto che cambia tonalità in base al colore delle labbra.

Il più simile al Dior è il Deborah Red Shine 04. Si tratta di un rossetto idratante dal finish delicato e trasparente, molto simile al suo originale. Il prezzo non è però simile: Dior costa 33,90 euro, mentre il suo dupe costa 11,95 euro.

8) Nars Radiant Concealer vs Maybelline Instant Anti Age

Concludiamo con un altro correttore, questa volta in formulazione più cremosa. Il Radiant Concealer di Nars è un correttore liquido a media coprenza, da utilizzare soprattutto sulle occhiaie. Costa 23 euro ma il suo dupe ne costa soltanto 12: è l’Instant Antiage di Maybelline, uno dei migliori per coprenza e, soprattutto, non mette in evidenza le pieghette intorno agli occhi.