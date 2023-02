Caramelle balsamiche fatte in casa, ci vogliono solo 15 minuti

I malanni stagionali non ci daranno più fastidio! Queste caramelle balsamiche ci daranno immediato sollievo: si preparano in casa!

Siamo nel pieno della stagione invernale, quella che se non abbiamo il tempo e la possibilità di trascorrere qualche giorno sulle splendide montagne innevate, ricordiamo solo come la stagione dei malanni stagionali. Ebbene, è proprio in questo periodo dell’anno che siamo sempre in molti a finire a letto con l’influenza o comunque il più delle volte ad accusare sintomi influenzali come mal di gola, tosse e raffreddore. Insomma, la combo peggiore di sempre per affrontare gli impegni quotidiani.

Ci muniamo quindi di integratori, vitamine, aerosol e medicine varie per cercare di rimetterci al più presto. Tuttavia, anche i rimedi naturali contribuiscono ad arrecare immediato sollievo. Fra questi, le fatidiche caramelle balsamiche. A cosa servono? Hanno un’azione espettorante e rinfrescante e sono in grado di alleviare i sintomi influenzali delle vie respiratorie. Un vero toccasana soprattutto quando siamo lontani da casa e presi dagli impegni lavorativi e quotidiani abbiamo bisogno di un rimedio immediato. A questo proposito, sapevi che possiamo realizzare le caramelle balsamiche direttamente in casa? Ideali per averle sempre a portata di mano e pronte all’uso! Vediamo come si preparano.

Caramelle balsamiche fatte in casa: le alleate contro i sintomi influenzali

Non solo i soliti farmaci, molto spesso per riuscire ad alleviare i sintomi influenzali possiamo affidarci ai classici rimedi naturali che si rivelano in determinati casi particolarmente efficienti. Abbiamo detto che per riuscire a contrastare il raffreddore ed a prevenirlo il giusto rimedio si trova in tavola: ci basta un solo ingrediente. Insomma, è a tavola che possiamo prenderci sempre più cura di noi stessi. Per riuscire quindi a sentirci meglio ed a contrastare quel pizzicorio alla gola e quei classici sintomi da raffreddore, tosse e mal di gola, possiamo provvedere a realizzare direttamente in casa queste semplicissime caramelle balsamiche. Perché comprarle se possiamo prepararle in pochissimo tempo? Ecco cosa ci occorre:

Zucchero semolato

Essenza di Vaniglia

Succo d’arancia

Miele

Succo di lime

Gocce di eucalipto

Zucchero a velo