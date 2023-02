Kate e William, se i figli non rispettano le rigide regole, scatta la punizione: ecco cosa devono fare

William e Kate hanno stabilito alcune regole ferree per educare al meglio i loro tre figli: se vengono violate c’è la punizione.

Sono tra i bersagli principali di Harry ma hanno deciso di fare esattamente come gli altri reali, ovvero non replicare alle accuse del Duca di Sussex (almeno per ora). Stiamo ovviamente parlando di William e Kate, che sono destinatari di una serie di accuse contenute nell’autobiografia di Harry, Spare – Il Minore, uscita il 10 gennaio. Il volume ha provocato forti scossoni dentro e fuori Buckingham Palace, con la Principessa di Galles che è dovuta addirittura ricorrere alle cure ospedaliere per un’eccessiva perdita di peso dovuta allo stress (causato, pare, anche dalle dichiarazioni del cognato).

I sudditi britannici immaginavano una replica soprattutto sulle parole di Harry nei confronti dei tre figli di William e Kate. Il principe ha affermato di essere preoccupato per Charlotte, George e Louis, perché almeno uno di loro potrebbe subire il suo stesso destino, ovvero quello di essere considerato solo un “pezzo di ricambio“.

George, Charlotte e Louis non possono proprio farlo: il divieto di William e Kate

Invece il Principe e la Principessa di Galles non hanno risposto affatto, preferendo continuare ad educare i loro figli come meglio credono senza curarsi troppo degli attacchi provenienti dalla California. Proprio a tal proposito, negli ultimi giorni è emerso un divieto che Kate e William avrebbero imposto ai loro figli. Di cosa si tratta?

Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha rivelato al Sun che la coppia avrebbe deciso di vietare a Charlotte, George e Louis di urlare non solo in pubblico, ma anche dentro casa. Qualsiasi grido è stato quindi messo al bando nella loro abitazione e anche in tutti gli appartamenti reali. Ma cosa succede se uno dei tre figli di William e Kate viola questa regola?

Ovviamente in caso di urla scatta una punizione, anche se diversa da quella che si potrebbe immaginare. “I bambini che urlano vengono portati via dal luogo del litigio o del disturbo e vengono placati da Kate o William“, fa sapere la fonte, specificando che l’intenzione della coppia è quella di educare i loro figli con un approccio comprensivo e tranquillo, evitando decisioni drastiche.

William e Kate vogliono che i figli stiano all’aria aperta

Solo con la calma e la tolleranza è possibile far capire ai figli che è stato commesso un errore e che non bisogna rifarlo, secondo William e Kate.

In più, il Principe e la Principessa di Galles preferiscono che George, Charlotte e Louis passino del tempo all’aria aperta per stimolare la creatività, anche attraverso le forme d’arte. Ognuno educa i propri figli secondo quelli che sono i criteri che ritieni più opportuni. Per cui, non sta certo a noi giudicare il metodo adottato da William e Kate. Di sicuro, essere genitori tolleranti è un approccio che richiede una certa dose di calma e tranquillità.