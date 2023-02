L’oasi dei VIP: questo splendido albergo in Italia li ospita tutti, ma i prezzi sono stratosferici

Quanto costa dormire nell’albergo preferito dai vip? Se lo stanno chiedendo in molti, specie perché ce n’è uno nel quale è possibile riscontrare un’alta frequenza di personaggi noti.

Da Giulia De Lellis a Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i volti più amati dello spettacolo italiano sono stati paparazzati in questo albergo. Ma dove si trova e perché è così gettonato dai vip? Come si può immaginare i prezzi non sono alla portata di tutti, ma perché influencer, conduttori e show girl adorano trascorrere del tempo in questa tenuta?

Il motivo è semplice, si tratta di un hotel letteralmente meraviglioso. Dal verde che si può trovare tutto intorno alla struttura, fino alle camere, e l’aria che si respira… insomma, sembra essere su un altro pianeta. Ma adesso vediamo dove si trova e soprattutto se anche noi (comuni mortali) possiamo permetterci un soggiorno da vip.

Il Paradiso italiano dei Vip, sapete dove si trova?

Immersa in un bellissimo paesaggio della Franciacorta in Lombardia sorge una delle strutture alberghiere più belle d’Italia. Si tratta di un hotel di lusso che consente di godere delle meraviglie paesaggistiche e di tutti i comfort che solo posti del genere offrono. Per questo, l’hotel è stato ribattezzato come l’oasi dei Vip, non è un caso se molti personaggi dello spettacolo italiani sono stati avvistati proprio li.

Di recente l’ex volto di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha scelto l’Albereta come meta per rilassarsi insieme al suo compagno. Ma i fan più sfegatati del gossip italiano avranno bene a mente che, nella stessa struttura hanno soggiornato anche Belen Rodriguez e Stefano de Martino.

Si tratta dunque di una meta gettonatissima dai vip che intendono trascorrere momenti di spensieratezza e di relax, lontani dal trambusto quotidiano e dai riflettori. L’hotel offre la possibilità di poter godere della bellezza della natura unita al lusso. La struttura è nota per avere al suo interno un bellissimo centro benessere in grado di soddisfare le esigenze di tutti i fruitori attraverso dei percorsi rilassanti.

Quanto cosa trascorrere una notte nell’hotel dei Vip?

Ma quanto costa trascorrere una notte in questo hotel di lusso immerso nelle colline Lombarde? Trascorrere una notte in una camera all’ Albereta costa all’incirca 570 euro. Le camere presentano un arredamento d’epoca che ben si sposa con lo stile generale della struttura, si tratta comunque di un prezzo standard poiché il costo tende ad aumentare se si parla di suite e di stanze ancora più lussuose.

Ad esempio trascorrere la notte nella Junior Suite costa circa 700 euro a notte, mentre pernottare nella suite Torre Lago oltre i 1000 euro. Si tratta di una struttura che non è di certo accessibile al portafoglio di tutti, per questo vi è una massiccia presenza di vip, proprio perché possono permetterselo. Inoltre, i personaggi dello spettacolo cercano riparo da occhi indiscreti, scegliendo di trascorrere del tempo nella natura, senza rinunciare al comfort.