Masterchef, “Che pagliacciata veramente imbarazzante “: caos dopo l’eliminazione | Un attacco spietato

I Giudici di Masterchef Italia “fanno sempre tendenza”, tengono alta l’attenzione sulle loro azioni, sui loro atteggiamenti, finanche sui loro abiti e sui loro modi di parlare.

Naturalmente i social amplificano all’ennesima potenza le loro figure, sia in positivo che in negativo, esaltandone un complimento ad un concorrente, oppure innalzando scudi a difesa di chi avrebbe subito torti non indifferenti.

Li puoi vedere arrabbiati, sorridenti, a volte in abiti sgargianti, come accade spesso con chef Barbieri: sempre, però, perfettamente in linea con il loro ruolo di “Maestri della Cucina”, da quel punto di vista sono inattaccabili. Quando, per esempio, prendono un salmone gigante nelle mani lo sfilettano senza lasciare un millimetro di carne in pochi istanti e allora ti fanno sgranare gli occhi.

Masterchef Italia: i giudici continuano a tenere alta l’attenzione, nel bene e nel male

Il trio dei giudici di Masterchef Italia fa sempre parlare il popolo del web, ma non solo gli appassionati di cucina e chi magari, da casa, sogna di partecipare ad una futura edizione e ci ha già provato senza successo.

Anche i personaggi dello spettacolo, anche i cosiddetti vip, si appassionano al programma, si immedesimano cuore e anima nelle gesta degli aspiranti chef, giudicano i loro i piatti, nel bene e nel male, anche se a tenere banco sono sempre loro, i tre “supremi giudici”.

A Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, tre anime profondamente differenti, ma nel contempo così affini nel panorama di Masterchef Italia, spetta il compito di fare “il bello e il cattivo tempo”.

L’ultima decisione fa scatenare il web: e lei non resiste e ne dice di tutti i colori

Nel corso di una delle ultime puntate, a scatenare la propria rabbia e il proprio disappunto, naturalmente sui social, è stata la popolare modella e influencer, Giulia Amodio. Lo sapevi che anche lei è una fan sfegatata di Masterchef?

Puoi crederci davvero se dai una occhiata al suo ultimo post. La compagna di Sensi, ex calciatore dell’Inter attualmente in forza al Monza, non avrebbe affatto digerito l’eliminazione di Nicola, 20enne talentuoso concorrente che sembrava certamente destinato ad un cammino più lungo e fortunato.

La bella Giulia si è scatenata contro i giudici e non le ha mandate certo a dire, giudicando l’errore del ragazzo una banalità da non punire in modo così eccessivo, ma soprattutto una grave svista quella di decidere di estrometterlo dalla gara. Parole di fuoco che hanno anche provocato, naturalmente, centinaia di commenti.

C’è chi, ovviamente, sostiene la sua tesi, ritenendo che il talento vada sempre premiato e che non si può non tenere conto di quanto fatto in precedenza da un concorrente. E c’è chi invece sposa a pieno la linea dei giudici, della serie chi sbaglia paga, fosse anche un minimo errore in una sola prova, dopo decine di performance brillanti. Poco importa chi ha ragione, alla fine a vincere è sempre il programma.