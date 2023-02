Michael Jordan, la sua casa da sogno in vendita: sapete quanto vale?

Una villa che è una vera e propria reggia immersa nel verde. Ma l’ex stella dei Chicago Bulls non riesce a venderla. Ecco perché…

Nel calcio ci sono Diego Armando Maradona o Pelé. Nel tennis Roger Federer, Novak Djiokovic o Rafa Nadal. Oppure, nel nuoto, Michael Phelps o Ian Thorpe. Nell’atletica Carl Lewis o Usain Bolt. Nel basket c’è lui: Michael Jordan. Il più grande fuoriclasse che la palla a spicchi abbia avuto. Avete mai visto la sua casa? E’ fantastica. Ed è in vendita!

Considerato unanimemente il giocatore di pallacanestro più forte di sempre. Michael Jordan ha giocato 15 stagioni nella NBA, vincendo sei campionati con i Chicago Bulls. Grazie a lui, tra gli anni ’80 e ’90, l’NBA è diventata il più grande torneo del mondo. Fuoriuscendo dall’ambito esclusivamente sportivo, ma diventando ambientazione di film, libri, canzoni, videogiochi.

Vincitore di due Olimpiadi, detentore di numerosi record. Michael Jordan è diventato un mito, conosciuto anche a chi non ha mai preso in mano un pallone da basket. A lui la Nike ha anche dedicato, a partire dal 1984, una linea di scarpe. Insomma, un mito. In questi giorni è emersa anche la notizia che sarà girato un film sulla storia di queste iconiche scarpe e che a interpretarlo saranno attori del calibro di Ben Affleck e Matt Damon.

Questo perché, nonostante Michael Jordan si sia ritirato da diversi anni ormai, continua a essere un simbolo della pallacanestro. Avete mai visto la sua casa? E’ qualcosa di paradisiaco e adesso è in vendita. Certo, non tutti possono permettersela…

La casa di Michael Jordan in vendita

E, in effetti, il prezzo richiesto dall’ex cestista è proibitivo e spaventa. Infatti, da oltre dieci anni l’ex numero 23 dei Chicago Bulls prova a vendere questa reggia. Senza, tuttavia, riuscirci. Nonostante si tratti di un immobile di grande pregio e nonostante si trovi in una zona super fashion degli Stati Uniti.

Una super villa nella periferia di Chicago dotata di nove camere da letto, 15 bagni, un campo da basket regolamentare e un putting green. In tutto, quasi tre ettari di terreno attorno alle mura. Pensate che Jordan l’ha messa in vendita oltre dieci anni fa per circa 29 milioni di euro.

Ma, asta dopo asta, la villa è rimasta invenduta, nonostante le sue indiscusse qualità. E così, ora la reggia è tornata in vendita, per l’ennesima volta. E il fuoriclasse del basket ha dovuto, giocoforza, abbassare le pretese. Adesso chiede “solo” 14,8 milioni di dollari…