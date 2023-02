Un cucciolo si avvicina a un bambino, la sua reazione vi scioglierà il cuore – VIDEO

La cultura di una società in continua evoluzione ha mantenuto, nel tempo, nonostante tutto, un punto fermo e una convinzione: l’innegabile e solido legame tra un bambino e il cane di famiglia, una simbiosi meravigliosa che va oltre il tempo.

Un rapporto che può essere molto speciale, a tratti straordinario e unico, che può cambiare radicalmente la nostra quotidianità. L’animale domestico assume spesso il ruolo del compagno più fedele, dell’anima gemella, del nostro buon amico con cui giocare ogni qual volta ne sentiamo il bisogno.

I nostri morbidi animali domestici non sono solo compagni di divertimento e spensieratezza. Gli scienziati hanno effettivamente scoperto che i bambini che crescono con “un peloso accanto”, hanno addirittura meno probabilità di sviluppare asma e allergie. E hanno anche meno rischi di crescere in sovrappeso o obesi. Più sicuri, meno ansiosi, meno aggressivi.

Gli animali da compagnia, cani e gatti in particolare, contribuiscono all’educazione sociale di un individuo, ne plasmano il carattere, rendono migliore l’uomo o la donna del domani.

Bambini e cuccioli: un amore speciale che va oltre il tempo, una simbiosi

Il cinema, la televisione, la letteratura, celebrano ogni giorno, e non è mai abbastanza, questa simbiosi. E’ meraviglioso scoprire quanto possa cambiare la nostra esistenza l’amore per gli animali, e quanto, in particolare, possa responsabilizzare un bambino, la delicata missione di crescere “un altro bambino come lui”, il suo cucciolo di cane.

Tornare da scuola e sapere che lui ci sta aspettando, non poter fare a meno che dorma sempre nel nostro letto anche se mamma non vuole: avere il batticuore ad ogni suo piccolo o grande malanno, saper di dover perdere tutto, e che nulla sarà come prima, quando la sua fin troppo breve esistenza, un giorno, presto o tardi, non colorerà più la nostra.

I social, senza dubbio, hanno contribuito in modo straordinario, con i post privati delle persone, con le loro storie, con le immagini, con i video, a raccontarci “favole” che vedono protagonisti cuccioli e bambini di tutto il mondo.

Il cucciolo e il bambino si incontrano per la prima volta: il video commuove

Questo video, in particolare, di una semplicità straordinaria, è davvero commovente e fa riflettere. Non ci sono scene di salvataggi di animali, non ci sono immagini di cani sofferenti nei canili. Anche se hanno sempre il loro valore, questa volta non occorre. Siamo a Central Park, cuore di New York. Un peloso e un bambino si guardano da lontano. Non si conoscono. Non si sono mai visti. E’ colpo di fulmine!

Ad un certo punto, in mezzo alla gente esterrefatta, si corrono incontro, l’uno verso l’altro. Ci può essere immagine più carica di amore di questa? E come non ammettere che in questo momento ne abbiamo davvero bisogno?! Questi video ci confortano, ci fanno stare bene, ci commuovono, sono la parte sana dei social, quella che amiamo di più.