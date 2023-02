Amadeus, chi è e cosa fa la bellissima figlia Alice: splendida 27enne

Finalmente la primogenita di Amadeus, Alice, si è svelata al grande pubblico, mostrandosi in tutto il suo splendore.

Amadeus ha rotto il ghiaccio, accendendo così i riflettori sul Teatro Ariston del Festival di Sanremo. Inizio con il botto per la kermesse canora e già è cominciato il toto-nome sui social per il papabile vincitore di questa sfolgorante 73° edizione.

Artisti storici oppure evergreen come Giorgia e Marco Mengoni, ma non mancano anche i cantanti della Generazione Z, in attesa si sfondare e portare in tutto il mondo la loro musica. Un trampolino di lancio e… chissà cosa riserverà loro il destino quando calerà il sipario anche per quest’anno.

Naturalmente il protagonista indiscusso, oltre le canzoni, è proprio il conduttore, circondato dalla migliore compagnia che si potesse mai desiderare: l’amatissimo Gianni Morandi, incredibilmente ironico, e le talentuose co-conduttrici prescelte.

Non si parla d’altro ormai che del Festival e dei suoi principali attori che rendono tale spettacolo così unico e magico, ad ogni serata. Si scava a fondo nelle loro vite per saperne sempre di più e a tal proposito ecco che spunta fuori la figlia di Amadeus: Alice.

Amadeus, la figlia Alice è meravigliosa ed è la sua fotocopia

Com’è ormai noto, Amadeus è sentimentalmente legato a Giovanna Civitillo con cui è convolato a nozze ormai da più di dieci anni.

Da tale unione è nato il loro bambino, oggi quattordicenne. Come si è potuto notare in questi giorni, la sua splendida famiglia è sempre in prima fila per assistere allo show e ammirarlo alla conduzione di uno dei programmi più rappresentativi della tradizione popolare.

Ma forse non tutti ricorderanno che Amadeus è padre anche di una giovane donna, Alice Sebastiani, avuta da una relazione precedente con Marisa Di Martino. Separati da diversi anni, il frutto del loro amore continua tuttora a sbocciare, regalando gioie e rendendo orgogliosi mamma e papà.

Per quanto il pubblico l’abbia già conosciuta al Festival di Sanremo 2022, uscendo allo scoperto con un selfie a seguito della vittoria di Blanco e Mahmood, per molto tempo non si è saputo molto sulla ragazza. Solo da poco il pubblico ha potuto sapere chi è veramente Alice e cosa fa nella vita.

Ecco chi è e cosa fa nella vita

Classe ’97, Alice Sebastiani è una fashion buyer per un brand di lusso, come si evince dalla descrizione del suo profilo Instagram. Infatti, si è laureata magna cum laude all‘Istituto Marangoni in Fashion Business e a tal proposito una foto ha immortalato quel momento, accanto a suo papà e a Giovanna con cui ha coltivato un bel rapporto.

Infatti si possono scorgere diversi scatti ritraenti la famiglia allargata e in merito la showgirl ha confessato, durante un’intervista nel salottino di Verissimo da Silvia Toffanin: “Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno. Siamo complici, amiche e confidenti“.

Un bellissimo legame che supera i confini della parentela strettamente legittima. E chissà se nell’intimità tra donne sia emerso qualche dettaglio in merito alla sua vita sentimentale dato che sui social è difficile reperire informazioni, anche se alcuni cuoricini su Instagram non sono passati inosservati.