Arisa furiosa caccia via un allievo: dramma ad Amici

Arisa non è riuscita a trattenersi: ha deciso di cacciare via un allievo di Amici, la dinamica fa molto discutere ed è sorta già qualche polemica.

La celebre cantante, diventata famosa dopo la vittoria del Festival di Sanremo con il singolo “Sincerità”, non è proprio riuscita a trattenersi. Tutto è accaduto davanti alle telecamere, nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, dove Arisa ricopre il ruolo di insegnante di canto.

Qui ha avuto un confronto con uno dei suoi allievi, al termine del quale ha preso una decisione abbastanza dura. Insomma, quello che è successo sta facendo già molto discutere. Un episodio che non poteva di certo passare inosservato.

Arisa, dall’esordio a Sanremo ad Amici: cos’è successo con l’allievo

Occhiali rotondi, caschetto e voce delicata: quando Arisa ha esordito sul palco del Festival di Sanremo ha lasciato il segno nel panorama musicale italiano riscuotendo un enorme successo. Nel corso degli anni la sua musica e il suo talento hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un premio Lunezia.

L’anno successivo al suo debutto come cantante è entrata a far parte del cast del programma “Victor Victoria” affermandosi come volto televisivo. Successivamente ha preso parte a tre edizioni di “X Factor” in qualità di giudice. Nello stesso periodo ha esordito sul grande schermo nel film “Tutta colpa della musica”.

L’artista – che in questi ultimi anni ha sorpreso il pubblico con un notevole cambiamento di look – nel 2021 si è classificata al primo posto a “Ballando con le stelle” in coppia con il ballerino Vito Coppola, con il quale ha avuto una relazione finita al centro della cronaca rosa.

Negli scorsi mesi Arisa ha fatto ritorno nella scuola di “Amici”. La trasmissione è arrivata alla sua 22esima edizione e, insieme a lei, ci sono gli insegnanti Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Nel reality show non mancano mai le sorprese e gli imprevisti e, in queste ore, l’insegnante di canto è diventata la protagonista di un’accesa discussione con uno dei suoi allievi.

Quest’ultimo è Cricca. Il giovane aspirante cantante si è rifiutato di portare a termine un compito che le è stato affidato dall’artista durante la settimana. Arisa gli ha chiesto di scrivere alcune barre, partendo da altre canzoni. “Voglio sentirlo scrivere qualcosa che racconti di lui. Le canzoni devono raccontare chi canta” ha affermato, spiegando il suo intento.

Il confronto con Cricca

Pur riconoscendo il talento canoro di Cricca, ha pensato di metterlo alla prova e spingerlo a rendere la sua musica più personale. La cantante lo ha sfidato, domandandogli di lasciare il cellulare da parte, così da dare libero sfogo alla sua “emotività”.

Cricca, da parte sua, non ha visto di buon occhio il compito e i consigli della sua insegnante. L’allievo ha spiegato di aver bisogno del cellulare per poter parlare con i genitori, per poi aggiungere che a detta sua non c’è niente di male nel collaborare con un autore e che lui non sente “l’urgenza di scrivere” un testo tutto suo.

La discussione, tra i due, è proseguita fino a quando Cricca ha affermato che, secondo lui, i testi di Arisa non sono stati scritti esclusivamente da lei. Le sue dichiarazioni non sono piaciute alla cantante, che si è detta pronta ad esporsi a qualsiasi costo, senza paura di essere presa di mira, al contrario del suo allievo.

“Non puoi avere la presunzione di mettere in dubbio l’operato di una persona che sta dall’altra parte della cattedra. Non rispetti i ruoli e non mi piace. Mi ferisce questa cosa e io ho sempre pensato bene di te. Questo è il modo in cui mi ripaghi” ha esclamato. Le parole di Cricca hanno ferito l’artista, la quale lo ha invitato a riflettere sul suo comportamento prima di mandarlo via dall’aula.