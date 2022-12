Perché Arisa porta i capelli corti: c’è un motivo serio e preciso dietro questa scelta della cantante, attualmente insegnante ad Amici di Maria De Filippi.

È una delle voci più belle ed emozionanti del panorama musicale italiano. Ma, da qualche anno, Arisa è anche un amatissimo personaggio televisivo, protagonista di alcune tra le trasmissioni più seguite della tv. Da Ballando con le stelle, dove ha trionfato in coppia con Vito Coppoa, ad Amici, dove è tornata dopo un anno di stop nel ruolo di prof. Arisa, però, è seguitissima anche sui socia e, nello specifico, su Instagram.

Lì l’artista è solita condivide foto e video delle sue giornate, con attimi di vita lavorativa, ma anche momenti di quotidianità. E non mancano i suoi look, mai banali e sempre diversi. Nonostante la cantante ami giocare con la sua chioma, cambiando spesso taglio e colore, avrete notato che è solita portare i capelli corti. Spesso utilizza parrucche o extension, ma Arisa predilige i capelli corti, se non cortissimi. Il motivo? Non è soltanto una scelta estetica: c’è una ragione ben precisa, che la stessa cantante ha reso nota un po’ di tempo fa, parlandone sul suo seguitissimo canale di Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Arisa porta sempre i capelli corti per una ragione precisa: il retroscena

Arisa è nel cuore di tutti gli italiani. E non solo per il suo straordinario ed innegabile talento. L’artista genovese ha conquistato tutti anche con la sua genuinità, la sua dolcezza, il suo essere umile e alla mano nonostante l’enorme popolarità. Popolarità che Arisa ha raggiunto anche su Instagram, dove il suo canale ufficiale conta un milione e mezzo di followers. Ed è proprio attraverso le sue stories di Instagram che, qualche anno fa, la cantante ha spiegato cosa si cela dietro la sua scelta di portare sempre i capelli corti.

Arisa ha ammesso di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che ti spinge a toccare e giocare continuamente coi capelli, a tal punto da arrivare a strapparli e tirarli, senza rendersene conto. “Ecco perché non faccio mai crescere i capelli”, ha scritto la cantante nelle stories, in cui, per la prima volta, ha rivelato il suo problema: “Quando me li sento lunghi me li stacco senza accorgermene”.

Un retroscena che non tutti conoscevano sulla prof di Amici che, è bene sottolinearlo, è assolutamente incantevole qualsiasi look sfoggi e in qualsiasi ‘versione’. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo canale è super interessante e ricco di contenuti originali, non ve ne pentirete. Per seguirla nuovamente ad Amici, invece, toccherà attendere dopo le feste: come ogni anno, le trasmissioni di Maria De Filippi vanno in vacanza nel corso delle festività natalizie, per poi tornare in onda a Gennaio.