Bagnetto dei neonati, lo strumento indispensabile: scegli quello più sicuro

Il primo bagnetto a tuo figlio, un’emozione unica. Sapevi che esiste qualcosa di fondamentale e di cui nessuno dovrebbe fare a meno? Occhio, però, a quello che scegli.

Se sei una neo mamma e il tuo neonato è appena arrivato nella tua vita, l’emozione è fortissima. Avrai sicuramente gli occhi lucidi tutte le volte che lo guardi, ma siamo certi che accarezzare e lavare la sua delicatissima pelle per la prima volta sarà un evento indimenticabile.

Molti esperti consigliano, per un bagnetto sereno ed efficace, l’uso di uno strumento abbastanza importante. In effetti, tutti dovrebbero averne uno. Dovresti, anzi, già cercarlo magari su Amazon per fartelo consegnare prima possibile. Ma di cosa si tratta?

Il bagnetto al tuo piccolo: massima attenzione e sicurezza per un momento così importante

Di cosa c’è bisogno per il bagnetto al neonato? Parliamo di un seggiolino dove tenere fermo il piccolo e che possa aderire alla vasca con delle ventose. Se, a tal punto, stai già pensando di acquistarlo, ci sono delle informazioni base da conoscere. Cerca innanzitutto un seggiolino con marchio Ce, la prima garanzia indispensabile è questa perché sappiamo che è approvato dalle normative sanitarie continentali. Ma soprattutto assicuriamoci che sia dotato di una superficie liscia che possa essere pulita facilmente. Già, perché anche se lo stai usando nella vasca da bagno, a contatto con l’acqua, non sarà sempre pulito e va igienizzato spesso per la sicurezza del tuo piccolo.

Anche i delicati saponi per bambini possono accumularsi sui sedili del bagno e quindi dare origine a cariche batteriche che sarebbe meglio evitare, così come potrebbe accadere che il piccolo faccia i suoi bisognini mentre è seduto nell’acqua. Non hai scelta: olio di gomito e pulizia periodica.

Assicurati che tutti i fermi o le regolazioni funzionino correttamente. Ricorda che probabilmente utilizzerai queste funzionalità con una sola mano poiché avrai comunque bisogno dell’altra per lavare il bambino. Hai in ogni caso bisogno di un prodotto robusto, solido, efficiente, che però non ti crei complicazioni.

Informati a dovere sulle caratteristiche tecniche del prodotto che stai acquistando, in particolare in relazione con i limiti di peso e di età. Alcuni sedili da bagno possono avere un limite di peso più basso che li rende meno utili ed efficaci quando un bimbo con corporatura più grande a stento entra nel seggiolino.

Seggiolini da bagnetto: tutto quello che c’è da sapere per scegliere al meglio

Su molti seggiolini da bagno troviamo un’indicazione precisa: ovvero, che dovresti smettere di usarli quando il tuo bambino impara a stare in piedi, mentre altri possono essere usati anche più avanti nel tempo.

Rimani sempre vicino al tuo bambino durante il bagnetto. Un sedile da bagno non sostituisce mai la tua attenzione, il tuo amore, quell’ansia costruttiva che ti permette di non perderlo mai di vista. I pronti riflessi di una mamma sono sempre più efficaci di qualsiasi altra cosa per prevenire un evento spiacevole. Poiché neonati e bambini piccoli potrebbero annegare in meno di due pollici d’acqua, la sicurezza del bagnetto è incredibilmente importante e tutto è nelle mani della mamma o del papà che vive un momento così importante, così intimo, così straordinario ma allo stesso tempo delicato.

Indipendentemente dal tipo di seggiolino o anello da bagno che scegli, ricorda che è certo un aiuto in più per te, ma dovrai comunque stare estremamente attento al tuo bambino ogni secondo in cui è in acqua.