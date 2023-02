Aurora Ramazzotti incanta con un look super attillato: ecco l’outfit da copiare in gravidanza

Aurora Ramazzotti ha lasciato senza parole i fan con il suo nuovissimo look premaman. L’outfit della futura mamma sta infatti facendo il giro del web ed è subito diventato virale. Tutti i suoi followers non hanno potuto fare a meno di ammirarla.

Conduttrice e influencer, Aurora Ramazzotti è la figlia del cantante Eros e della showgirl Michelle Hunziker. La ragazza è molto seguita su Instagram ed è riuscita sin da subito a conquistare sin da subito i cuori di migliaia di persone. Quanto alla sfera sentimentale, è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza, da cui sta per avere il suo primogenito. La coppia ha infatti annunciato il lieto evento, strappando un sorriso a tutti coloro che li seguono sempre con molto affetto.

Qual è l’outfit per cui ha optato la bella Aurora? Il suo stile non ha lasciato indifferenti gli utenti del web, che hanno focalizzato la propria attenzione su di lei e sul suo attillato look.

Aurora Ramazzotti è più bella che mai: outfit da copiare

La gravidanza della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è uno degli eventi più chiacchierati dell’ultimo periodo. Aurora ha infatti annunciato di essere incinta di Goffredo Cerza. Sempre più attiva sui social, la Ramazzotti non perde occasione di condividere i momenti speciali della sua dolce attesa con tutti i fan. La stessa si mostra infatti con degli outfit davvero molto belli, che mettono in evidenza il suo pancione e le sue forme. Ad attirare l’attenzione dei followers è stato, stavolta, un vestito color sabbia che ha evidenziato – ancora una volta – la sua bellezza.

La futura mamma ha infatti scelto di indossare un vestito molto attillato, non rinunciando quindi all’eleganza e alla sensualità che la caratterizzano da sempre. Si tratta di un sinuoso vestito ‘seconda pelle’, cioè un modello a tubino color sabbia che presenta le maniche lunghe, la gonna alla caviglia e una silhouette aderente. Tutto l’outfit va quindi ad evidenziare sia il décolleté sia il suo pancione: non sono inoltre mancati i suoi capelli sciolti e lisci, il suo stile no-make up e acqua e sapone, oltre che il suo immancabile sorriso.

Lo scatto ha ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei followers, che non perdono l’occasione di commentare e di complimentarsi con lei. Tutti non sono più nella pelle e non aspettano altro che il momento di vedere il nuovo arrivato in famiglia Ramazzotti – Cerza.

Aurora Ramazzotti e l’amore con Goffredo

La figlia di Eros e Michelle è quindi felicemente legata sentimentalmente a Goffredo Cerza: il ragazzo ha conseguito la Laurea in Ingegneria ed è conosciuto con il soprannome Kingcerz. Il loro amore è nato da un colpo di fulmine. Si sono subito amati. E infatti la Ramazzotti ha svelato di aver detto ‘ti amo‘ a Goffredo poche settimane dopo la loro conoscenza.

I due stanno adesso per diventare genitori e hanno manifestato sui social tutta la loro felicità per il lieto evento. L’annuncio ufficiale della gravidanza è infatti arrivato qualche mese dopo dall’inizio della sua dolce attesa.