Ecco perché tutti stanno preparando l’acqua di rosmarino: gli effetti sono sorprendenti

L’acqua al rosmarino può rivelarsi un rimedio davvero portentoso: non vorrai più fare a meno dei sorprendenti effetti di questa pianta!

Si inserisce di diritto nella lista dei fatidici ed infallibili rimedi naturali. L’acqua al rosmarino è ricca di benefici pronti a stupirci. Quando parliamo di questo tipo di consigli, di sicuro dinanzi a noi si apre un infinito mondo di possibilità. Abbiamo a che fare con innumerevoli ingredienti naturali il cui utilizzo è un vero portento anche lontano dai fornelli. Come in questo caso, il rosmarino.

Quali sono le potenzialità ed i benefici che questa pianta aromatica è in grado di donarci? Di sicuro immancabile ai fornelli per la preparazione dei piatti più disparati. Il rosmarino è una pianta aromatica in grado di conferire una serie di profumi e sapori eccezionali alle nostre preparazioni. È noto tuttavia per essere anche un’erba aromatica in grado di combattere ansia e stress. Ha inoltre proprietà antisettiche ed è quindi in grado di aiutarci a gestire quelle influenze derivanti dai soliti malanni stagionali. È anche un ottimo rimedio naturale per facilitare il processo di digestione. Insomma, sembra davvero essere un ingrediente di cui nessuno di noi dovrebbe mai fare a meno. Si fa strada adesso un altro incredibile rimedio che vede questo ingrediente come protagonista. Avete mai sentito parlare dell’acqua al rosmarino? Gli effetti che produce sul nostro organismo sono davvero incredibili!

L’acqua al rosmarino e i suoi incredibili benefici: mai più senza

È una ricerca effettuata dall’equipe di studio presso l’Università della Northumbria ad aver evidenziato gli incredibili benefici di questa pianta aromatica, ed in particolare delle proprietà benefiche dell’acqua al rosmarino. Ebbene, dallo studio effettuato su circa 20 adulti che hanno consumato l’acqua aromatizzata con le foglie del rosmarino, è emerso che questa pianta sarebbe in grado di migliorare il funzionamento del nostro cervello ed addirittura sarebbe in grado di ringiovanirlo’.

Si annovera per questo motivo il cosiddetto ‘idrolatro di rosmarino‘ fra i rimedi in grado di combattere l’invecchiamento cerebrale. Il segreto, come gli stessi esperti hanno sottolineato è consumare 250ml di acqua al rosmarino ogni giorno. Inoltre, sembrerebbe che oltre a svolgere una funzione positiva favorendo la concentrazione, questa pianta è in grado di favorire il buon umore e di proteggere anche il sistema cardiovascolare. Ma quali sono gli ulteriori benefici?

Rosmarino, i benefici lontano dai fornelli

Ebbene, anche per un uso esterno e precisamente per prenderci cura della nostra pelle e dei nostri capelli, l’acqua al rosmarino sembrerebbe essere un rimedio molto apprezzato. La si può utilizzare come tonico sulla pelle del nostro viso. Questa ha di fatti proprietà lenitive. Basterà bagnare un dischetto di cotone con la nostra soluzione e massaggiarlo sul viso. È inoltre ottima da utilizzare come lozione per i capelli. In questo caso contribuisce a ridurre il sebo in eccesso e svolge un’azione antiforfora. Dopo aver preparato l’acqua al rosmarino basterà lasciarla intiepidire per poi provvedere ad utilizzarla per fare un impacco sui nostri capelli.