Tour delle mimose in fiore: dove organizzare la romantica passeggiata che vi lascerà senza fiato

Una vera esplosione per i sensi, una gioia per gli occhi, un dolce tepore per il cuore. Il “giallo oro” si allarga come onde e contrasta con l’azzurro del cielo di una natura incontaminata e valorizzata dalla mano dell’uomo, come poche in Europa.

Una fragranza floreale che invade il corpo e la mente, sia dolce che potente. Celebrata da quasi 200 anni a Mandelieu , di cui è diventata la capitale, la mimosa, questa pianta della famiglia delle acacie espatriata intorno al 1880 dall’Australia alla Costa Azzurra da facoltosi turisti inglesi, ha da vent’anni, in Francia, una sua vera e propria etichetta turistica.

Una pianta che tutti vorrebbero avere nel proprio giardino o magari sul terrazzo. Quei colori sono sempre piacevoli, mettono allegria e buon umore. La mimosa, va detto, è veramente uno spettacolo della natura.

Una vacanza fuori dall’ordinario: voliamo in Francia, tra i giardini color oro

Un percorso suggestivo che conduce in otto città, da Bormes-Mimosas a Grasse, in un percorso di 130 km da completare, da metà gennaio a metà febbraio, nel cuore del periodo della fioritura delle mimose.

Pretesto ideale per una vacanza fuori dall’ordinario durante questo periodo, potrebbe essere davvero straordinario decidere di partire sulle orme di questa singolare pianta, per scoprire ben otto villaggi, per ammirare giardini unici nel loro genere, foreste e antichi mestieri sorprendenti.

Il tutto condito naturalmente da una terra che offre suggestioni enogastronomiche con pochi eguali. Vuoi mettere una sera di febbraio, al chiaro di luna, circondato dalla brezza marina, nel bel mezzo di un giardino di mimose, tra vini incantevoli e formaggi d’autore?

Tour delle mimose: come nelle favole, 8 città d’autore

Ci sono vacanze all’insegna della natura e del buon cibo che ti rinfrancano l’anima e lo spirito. Ci sono piccoli villaggi, borghi, dove uomini e donne ti accolgono come se ti conoscessero da una vita. Puoi anche decidere, se sei uno studente, o un curioso viaggiatore, di non scegliere il tradizionale albergo, ma di vivere esperienze a diretto contatto con famiglie del luogo, sedere a tavola con loro e fare un tuffo nelle loro tradizioni potrebbe essere un’esperienza unica.

“Armati” di una bicicletta, e anche se il tempo in Francia, in Costa Azzurra, a febbraio, non è clemente, ben coperti dalla brezza locale, potete vivere anche in sella alle due ruote l’esperienza del tour delle mimose.

Questi splendidi fiori, che da noi siamo abituati a celebrare l’8 marzo, riempiono e colorano con la loro chioma interi giardini. In terra transalpina sono anche una scelta di stilisti, designer e wedding planner: vuoi mettere la gioia di un matrimonio tra le mimose? Potrebbe essere davvero speciale.

In fondo in Francia, non ve lo dimenticate, paradiso del turismo e anche delle mimose! Quindi, si parte per un’avventura all’insegna dei fiori, come nelle favole!