Festa green per i tuoi figli: piatti, bicchieri, tutto ciò che serve senza impatto ecologico

Le feste dei compleanni dei bambini di oggi, devono avere una caratteristica importante: essere green. Come? Utilizzando oggetti e stoviglie a basso impatto ambientale.

Quando organizziamo la festa di compleanno di nostro figlio vogliamo che sia tutto perfetto e, soprattutto, che sia gradita e divertente per tutti. Ovviamente il nostro pensiero corre anche verso un’altra direzione, ossia quella di non dover poi trascorrere la serata a lavare i piatti o a riempire la lavastoviglie. Del resto è molto meno faticoso, almeno per una volta, ripulire al volo, gettando tutto nell’immondizia! Se fino a qualche anno fa, produrre una montagna di plastica tra piatti, bicchieri e posate, che finivano poi in un grande sacco nero, non scaturiva chissà quale effetto, oggi è davvero inaccettabile. Oggi le possibilità per organizzare una festa green sono molte di più.

Per rendere tutto interessante fin dall’inizio, il “green” può essere scelto anche come tema centrale, senza precludere ai bambini né il divertimento, né il travestimento in super eroi o personaggi dei cartoni animati. I costumi per l’occasione possono essere presi non solo di seconda mano, ma si possono anche cucire, se qualche mamma è tanto abile. Oppure travestimento a parte, se si hanno in mente delle idee fantasiose, si può richiedere semplicemente uno o due colori per tutti, da sfoggiare con gli abiti comuni. I bambini stessi possono essere coinvolti nella la ricerca degli abiti negli armadi.

Non tutti hanno l’occasione di ricevere gli invitati in una fattoria o in una casa in mezzo al verde, ma si possono organizzare giochi anche tra le mura domestiche, per esempio improvvisando un laboratorio per la costruzione di oggetti con materiale di riciclo (chiamando magari un animatore esperto) o facendo una semplice caccia al tesoro.

Piatti, bicchieri e posate green

Ma andiamo alla parte più importante, ossia ai piatti, ai bicchieri e alle posate. Per tanti anni sono stati in plastica, ma è tempo di cambiare decisamente rotta. Nei supermercati oggi è facilissimo trovarne in materiale biodegradabile e compostabili. Ci sono addirittura in legno o in bioplastica, ricavate da materie prime vegetali. Anche la tovaglia può essere green, di carta, su cui poterci colorare sopra per segnare i segnaposti.

I piatti, i bicchieri e tutto ciò che serve per avere un impatto ecologico pari a zero si possono anche trovare online, dove per esempio 8 bicchieri di carta con i personaggi dei cartoni costano 4 euro e 20 tovagliolini coordinati 3 euro. Il trucco per evitare sprechi, che tutte le mamme conoscono già molto bene, è quello di personalizzare i bicchieri dei bambini, magari anche solo scrivendoci sopra il nome con un pennarello.

E infine un occhio di riguardo servirebbe anche al cibo. Non è necessario eliminare tutto ciò che di “ghiotto” e poco sano c’è di solito ai compleanni dei bambini, come le bibite gassate, le patatine al formaggio o le pizzette fritte. Basta aggiungere qualche alimento sano qua e là, come gli spiedini di frutta, le bruschette al pomodoro fresco e le spremute, per dare una seconda scelta e completare la missione green.