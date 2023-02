Nuovi rocher croccanti, esplosione di sapori senza precedenti: ideali per San Valentino

Rocher e San Valentino: un binomio intramontabile che proietta subito i tuoi pensieri verso terre conosciute. Forme sferiche, sapori avvolgenti, quel croccante al palato che ti riporta indietro nel tempo.

Ti sta venendo subito alla mente la possibilità di deliziare la tua dolce metà con una perla con cuore morbido di cioccolato di altissima qualità, circondato da nocciole che “sanno di buono”. Niente di tutto ciò, riavvolgi il nastro dei tuoi pensieri e tieniti pronto alla più grande delle sorprese.

Vuoi emozionarla a dovere? Vuoi invitarla per un San Valentino inusuale, dove, infilati entrambi il grembiule, cucinerete insieme passo passo il vostro percorso a due? Una cooking class privata, solo per innamorati. Il maestro sei tu, lei l’allieva. Tra batticuore e coccole può nascere una ricetta fuori dal comune. Il finale poi è tutto vostro!

Quando viene adoperata la parola rocher, il primo pensiero è quello della prelibatezza al cioccolato di una nota azienda dolciaria di casa nostra, eccellenza del nostro Made in Italy.

Eppure, la cucina moderna ha preso in prestito quella panure croccante della ricetta originale, e quelle forme, per trasformare il concetto base ed evolverlo, dando vita ad un percorso di ricette sferiche, anche in versione salata, che potrebbero davvero sorprenderti.

Rocher salati per San Valentino

L’esercito dei food blogger del web si scatena, lascia spazio a fantasia e passione: ed ecco allora una versione di roché salato per San Valentino, goduria per tutta la famiglia, con un cuore vegetale. Altro non è che una sorta di arancino, quindi rigorosamente fritto, che rientra di diritto nella scuola degli antipasti all’italiana, quelli che non passano mai di moda, quelli degni degli aperitivi più invitanti.

La frittura, calorie a parte, ha un valore intramontabile, nei percorsi gastronomici familiari, così come nella ristorazione. Saper creare un fritto ad arte, umido all’interno e rigorosamente croccante all’esterno, bilanciato nelle calorie, non è da tutti. In questo video, la simpatica blogger protagonista, ci emoziona addirittura con un rocher di carciofi. Li affetta finemente, li cuoce come da tradizione, rosolati in un grasso leggero e stufati, li unisce con la panna e conferisce loro consistenza con la colla di pesce.

I carciofi, oltretutto, fanno bene alla salute, e il loro valore non nutrizionale non elevato bilancia il resto delle calorie della ricetta.

Affascinanti poi i passaggi successivi, il raffreddamento della farcia, la forma sferica ottenuta con le mani, la panure fatta con uova, farina e pane grattugiato. Uno spettacolo, tutto da vivere, passo, attraverso una ricetta, che è una continua sorpresa.

Rocher di carciofi. Ingredienti.

INGREDIENTI: 4 carciofi, 250 ml di panna, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di agar agar (o 2 fogli di collaborazione di pesce), sale q.b., olio evo q.b, farina q.b., uova q.b., pangrattato q.b., olio di semi per friggere q.b.

Ecco il video passo passo.