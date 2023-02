Bambini, la loro attrazione a mangiare la neve è incredibile: ma cosa succede se lo fanno?

Avete mai notato che i bambini provano un’irresistibile attrazione per la neve? Ne vanno matti! Ci giocano, saltano con entusiasmo, e qualche volta la mangiano!

Accade non di rado che i più piccoli l’assaggino, ma attenzione: si tratta di un gesto apparentemente innocuo che può nascondere delle insidie.

I genitori devono dunque prestare attenzione, anche se potrebbe sembrare un gesto simpatico può avere delle conseguenze potenzialmente deleterie per la salute, specie dei più piccoli. Ma perché ingerire la neve potrebbe avere effetti indesiderati? Scopriamolo.

Fate attenzione ai bambini, la neve non va ingerita

Molte famiglie, con l’arrivo delle basse temperature, ne hanno approfittato per godere della neve. In tanti infatti hanno raggiunto mete sciistiche per divertirsi insieme ai loro figli. I bambini sono profondamente colpiti dai bianchi paesaggi innevati, ma la loro spontaneità talvolta può indurli a compiere gesti potenzialmente nocivi per la salute. Ecco perché è importante che i genitori vigilino con attenzione.

Non di rado accade infatti che i piccoli mangino la neve. Si tratta di un comportamento mosso dalla curiosità, la neve è soffice, morbida ed apparentemente pulita. Ma… non è proprio come sembra. Uno studio recente ha analizzato la neve ed è stato dimostrato che proprio come la pioggia, può assorbire agenti inquinanti dall’aria, polveri sottili. Per questo sarebbe meglio non ingerirla, ma non è finita qui.

Tuo figlio mangia la neve? Non dovrebbe, i rischi per la salute sono molti

La neve può essere ricca di sabbia e feci di animali poiché a contatto diretto con il terreno. Bisogna poi tenere in considerazione il discorso microplastiche che sono ovunque ormai. Occhio anche ad ingerirla nella convinzione che possa essere dissetante, non è propriamente così.

L’Agenzia federale dell’ambiente tedesca (UBA) ha dichiarato: “L’acqua piovana e la neve non sono cibo e non sono prive di germi: la contaminazione è ipotizzabile, ad esempio, attraverso il percorso dell’aria con prodotti di combustione, polvere o aerosol microbici”.

Anche se non dovessero essere presenti al suo interno sostanze nocive è sempre consigliabile evitare di mangiarla, poiché pur essendo somigliante all’acqua non contiene minerali o elettroliti. Va precisato che se i piccoli ingeriscono una piccola quantità di neve non accade nulla di particolarmente grave ma, sarebbe meglio evitare, magari spiegandogli che non è sano deglutirla.

I bimbi in pieno entusiasmo potrebbero farlo senza accorgersene, ed ovviamente non conoscono i rischi che potrebbero correre. Per questo è importante che i genitori gli spieghino con i modi giusti che la neve non va mangiata. Ci vuole solo un po’ di pazienza ed anche i più vivaci capiranno che è meglio lasciar perdere.