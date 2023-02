Matrimonio 2023, le location più belle da scegliere in Italia: alcune sono davvero da favola

Ti sposi quest’anno? Allora il tuo matrimonio deve essere perfetto! Ecco per te alcune location tra le più belle d’Italia: te ne innamorerai.

Il matrimonio è un passo davvero importante da compiere. Si decide di sposarsi nel momento in cui ci si rende conto che la persona al proprio fianco è quella ‘perfetta’, quella con cui si vuole costruire un futuro e quella con cui si immagina una famiglia. Insomma, si può definire come l’emblema del vero amore che viene celebrato in un giorno speciale. Il coronamento di un sogno, talvolta.

Nel momento in cui si decide di fissare una data per il proprio matrimonio si inizia subito a pensare ai milioni di cose da fare. Cercare l’abito da sposa, cercare e scegliere le bomboniere perfette, scegliere le partecipazioni da consegnare in giro e infine scegliere il luogo in cui celebrare questo grande evento. Noi quest’oggi vogliamo parlarvi di alcune tra le location più belle e romantiche presenti in Italia. Vediamole insieme: resterete davvero a bocca aperta.

Le location più belle per il tuo matrimonio si trovano in Italia: eccone alcune perfette per te

Abbiamo detto che il matrimonio è uno degli eventi più importanti nella vita di una donna (ma anche dell’uomo) e che per questo motivo va preparato nei minimi dettagli, facendo attenzione anche alle cose che possono sembrarci ‘irrilevanti’. Sicuramente uno degli aspetti che maggiormente va curato nei minimi particolari è la scelta della location. E’ importante che possegga sia una sala interna che esterna, nel caso in cui improvvisamente il meteo decida di fare qualche scherzetto; o che possegga un ‘altarino’ per poter officiare il rito matrimoniale. Per questo motivo abbiamo pensato di elencarvene alcune che potrebbero fare al caso vostro.

La prima location di cui vogliamo parlare è il Castello Brancaccio, che si trova a San Gregorio da Sassola in provincia di Roma. Questo, come ci dice il nome stesso, è un castello costruito nel decimo secolo, dal quale, affacciandosi, si può osservare tutta la vallata che lo circonda. Un paesaggio magnifico che potrebbe essere il luogo perfetto per coronare il vostro sogno d’amore. La bellezza del castello non è solo esterna, ma continua anche all’interno: la presenza di affreschi regali in ogni sala dona maestosità a quest’ultime, rendendole un vero e proprio sogno. Insomma se desiderate sentirvi delle regine nel giorno più importante della vostra vita, è qui che dovreste andare.

Ma il castello di cui abbiamo parlato non è l’unica location meravigliosa presente nel nostro Paese. Spostandoci un po’ troviamo la Masseria San Giovanni, a Madonna Pozzo Guacito in provincia di Brindisi. L’edificio appare interamente bianco, a rappresentare la purezza del matrimonio. E’ circondato da deliziosi ulivi che creano la cornice per un borgo rimasto così come quando è stato costruito. Se siete amanti della campagna, non potete farvi scappare questa meravigliosa struttura.

Il romanticismo sicuramente trova il suo punto più alto nella città di Venezia. Poiché l’intera citta appare essere meta perfetta per la realizzazione di un amore duraturo, si è ben pensato di festeggiare i matrimoni in modo ‘diverso’ ed ‘insolito’: su galeoni. Se amate questo tipo di matrimonio, la scelta potrebbe essere quella giusta. Affittare un galeone e il catering per portare tutti a banchettare sull’acqua sarà qualcosa di sicuramente innovativo e divertente.