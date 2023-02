Napoli è una delle città italiane più conosciute al mondo. Non solo per la storia, la cultura, il mare ed il clima mediterraneo ma anche per sua maestà: la pizza. Si tratta dell’alimento più consumato, ce ne sono di tantissime varianti capaci di accontentare il palato dei grandi e dei piccoli.

Per molti si tratta di uno dei piatti più buoni, e la sua nascita come ben si sa è avvenuta proprio nella calda e ridente cittadina ai piedi del Vesuvio.

Ma, anche se la sua creazione è avvenuta nel cuore della città partenopea, la più buona del mondo non è napoletana. Sembra strano, ma è così. Chi ha dunque questo buonissimo primato?

La pizza più buona del mondo? Non è di Napoli

La pizza è un simbolo dell’Italia nel mondo, si tratta di un alimento nato molti anni fa. Si pensa infatti che affondi le sue radici nel Neolitico, nella preistoria quando gli antenati pensarono di cuocere sulla pietra dei lieviti. Secondo altre leggende, la nascita della pizza risale ai tempi di Dario il Grande, altri invece sostengono sia stata creata nel ‘500.

Ma la sua versione “moderna” è nata verso la metà del ‘700, nel Regno di Napoli, l’impasto farcito con pomodoro e formaggio divenne uno dei cibi più consumati ed amati dal popolo. Esistono dunque diverse teorie circa la sua nascita, tutte plausibili, ciò che è certo è che sia venuta al mondo dall’estro e dalla genialità dei fornai napoletani. Ma sapete qual è la più buona del mondo?

La pizza più buona del mondo costa solo 7 euro

50 top pizza World 2022 è una delle sfide più famose a livello internazionale, nata proprio per decretare la pizza più saporita del globo. Ebbene, stando ai risultati la più appetitosa del mondo dell’anno 2022 è la pizza di Francesco Martucci. I Masanielli è il nome della pizzeria che ha sottratto il primato a Napoli, si trova infatti a Caserta. Ma quanto costa mangiare la margherita più famosa al mondo?

Nonostante l’altissima qualità dei prodotti, il servizio eccellente e la bontà della pizza, i prezzi sono modici. La classica margherita costa solo 7 euro e prevede: pomodoro, fiordilatte e olio extravergine d’oliva. La Napoletana costa 6 euro.

Ci sono poi pizze dal sapore più contemporaneo, più strutturate ed il costo sale leggermente, ma si tratta di prezzi davvero contenuti considerando che è la pizza più buona del mondo! E voi cosa aspettate? Avete già provato questa prelibatezza dal sapore straordinariamente saporito? Se non lo avete ancora fatto, affrettatevi perché si tratta di un’esperienza paradisiaca!