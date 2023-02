Bonus spesa per neogenitori e future mamme: come richiedere la speciale agevolazione

Una buona notizia per i neogenitori, arriva per loro una speciale agevolazione, detta anche Bonus spesa. Ma di cosa si tratta e chi può usufruirne?

In un momento delicato come quello che stiamo attraversando, qualsiasi aiuto economico può essere “provvidenziale” perché può consentire di alleggerire il carico che i genitori hanno per la cura e la crescita dei figli. Il Bonus spesa è uno di questi. Ecco chi può ricevere il premio e come fare la richiesta.

La Pandemia da Covid ha obbligato ad un arresto forzato delle attività produttive per lungo tempo. La conseguenza è stata un’inevitabile crisi economica, che avvertono in particolar modo le famiglie con figli. In molti a causa della chiusura di fabbriche, imprese, società si sono ritrovati inoccupati da un momento all’altro, dovendo reinventarsi per sostenere soprattutto i più piccoli.

Sia uomini che donne si ritrovano dunque a fare i conti con difficoltà immani, e si barcamenano tra la ricerca di un lavoro, il mantenimento dello stesso per chi lo ha, e la cura della famiglia. L’effetto di questo stress continuo a cui tutti, chi più chi meno, siamo sottoposti si riverbera sulla salute psicologica, ed ecco che fanno capolino mal di testa, tensioni muscolari, gastriti. Ecco perché, qualsiasi aiuto dal più grande al più piccolo, giova e tanto sulla gestione finanziaria della famiglia.

Bonus ed incentivi, l’Italia riparte dalle famiglie

In Italia, come in altri Paesi del mondo la ripresa post Covid appare lenta e difficoltosa. I cittadini stanno fronteggiando un periodo contrassegnato dalla precarietà professionale, ma gli oneri contributivi sono rimasti pressocché invariati. Ecco perché il Governo ha deciso di mettere in atto delle manovre finanziarie predisponendo una serie di aiuti rivolti in prima istanza ai nuclei familiari con minori.

Un esempio è il Bonus di euro 800 destinato alle donne che si trovino nel settimo mese di gravidanza e alle neo mamme. Il premio è rivolto anche a coloro che hanno un minore in affido o in pre-affidamento. Per richiedere il premio è necessario essere in possesso di determinati requisiti, come l’essere residenti in Italia.

Per inoltrare la domanda basta accedere al sito dell‘INPS che vagliata la richiesta provvederà all’accredito. Ma le agevolazioni non sono state disposte solo dall’esecutivo, si pensi ad esempio al Bonus Spesa. Di cosa si tratta e chi è l’ente erogatore?

Bonus Spesa, come fare ad inoltrare la richiesta?

Carrefour ha pensato ad un’agevolazione per i neo genitori che possono chiedere la consegna gratuita della spessa fatta on line, qualora questa abbia il valore di almeno 25€ ogni 7 giorni, “fino al compimento del primo anno di età del/la tuo/a bambino/a, compilando il form di richiesta online”- si legge sulla pagina web.

Con l’avvenuta compilazione e con l’inoltro della domanda i richiedenti dovranno attendere 7 giorni per beneficiare dell’agevolazione. Coloro che ne abbiano fatto richiesta devono controllare attraverso l’account Carrefour personale se è andata buon fine, se la domanda viene accettata verranno depennati i costi di consegna.

Si tratta di un aiuto rivolto ai neo genitori che, trovandosi alle prese con un bebè in casa talvolta sono impossibilitati nel recarsi al supermercato per fare la spesa, inoltre permette di risparmiare sui costi per lo spostamento.